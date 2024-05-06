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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Владелец «АФГ Националь» купил еще один непрофильный актив

«Ангус-Агро» специализируется на производстве сырого молока

| Агроинвестор |

Убыток «Ангус-Агро» в прошлом году достиг 10 млн рублей
Убыток «Ангус-Агро» в прошлом году достиг 10 млн рублей

Компания «Инвестком» Ивана Юзефовича, владеющая холдингом «» (один из ведущих производителей круп в России), приобрела воронежское ООО «Ангус-Агро» у бизнесмена Сергея Ниценко, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Основой вид деятельности «Ангус-Агро» - разведение молочного КРС и производство сырого молока. Также предприятие занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур.

«Ангус-Агро» была зарегистрирована в 2012 году в Воронежской области. Выручка компании в прошлом году составила 1,3 млн руб. (на 56% меньше, чем годом ранее), чистый убыток достиг 10 млн руб. Стоимость компании по методу чистых активов Rusprofile оценивает в 187 млн руб., а ее финансовую устойчивость, платежеспособность и эффективность — как низкую.

В апреле «» писал, что владелец «» Иван Юзефович купил у Сергея Ниценко ГК «Заречное», которое занимается производством премиальной мраморной говядины под брендом «Праймбиф». Приобретение этого актива позволит увеличить капитализацию производственных и сельскохозяйственных активов, отмечали в «». Источник «Агроинвестора» оценивал возможную стоимость сделки в 10 млрд руб.

Агрохолдинга «» создан в 2013 году в результате слияния производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК «Ангстрем». В 2022 году он перешел под контроль компании «Инвестком». «» специализируется на селекции, выращивании и переработке риса, занимая около 20% рынка России. Также компания является крупным производителем фасованных круп под брендами «Националь» и PROSTO.

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