«ЭкоНива» начинает консолидацию бизнеса в российской юрисдикции

Компания планирует провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций «ЭкоНива»

Ekosem-Agrar AG, головная структура крупнейшего молочного холдинга России ГК «ЭкоНива», планирует провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций: со сроками погашений в 2027 и 2029 годах. Объем выпусков составил 78 млн евро и 100 млн евро, процентные ставки по купонам — 8,5% и 7,5% соответственно. Предложение предполагает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1 тыс. евро.



В дальнейшем руководство группы намерено перевести операционный бизнес, который базируется в России, под контроль компании в российской юрисдикции. Для этого планируется продать доли в российских холдинговых (операционных) компаниях группы, принадлежащие немецким юрлицам, российской компании-покупателю. Владельцами долей в этой компании станут основные нынешние акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом группы Штефаном Дюрром, который является гражданином Российской Федерации. По информации сайта Ekosem-Agrar AG, 58,8% акций компании принадлежит Дюрру, 41,2% — менеджменту, сотрудникам и другим инвесторам.



Сейчас акционеры «ЭкоНивы» ведут переговоры с потенциальными российскими инвесторами, которые намерены вложить в сумме до 100 млн евро в капитал российской компании-покупателя при условии реструктуризации облигаций и перехода предприятий «ЭкоНивы» российской компании-покупателю. Информация о потенциальных инвесторах не раскрывается, сроки заключения сделок компания также не обозначает. «Согласование сделки Правительственной комиссией не требуется, так как основные контролирующие бенефициары ГК “ЭкоНива” являются гражданами Российской Федерации», — уточнила «Агроинвестору» директор по коммуникациям и связям с инвесторами ГК «ЭкоНива» Ирина Синицына.



«Нам сложно далось данное решение, однако мы считаем, что с учетом общей ситуации предлагаемая продажа облигаций — это хорошая возможность для держателей, — отметил президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. — На наш взгляд, планируемая реструктуризация и перевод активов группы под контроль новой структуры в российской юрисдикции являются правильными шагами для сохранения нашей операционной деятельности и обеспечения дальнейшего существования группы в целом. <…> В условиях глобальной геополитической нестабильности мы считаем, что продажа облигаций Ekosem Agrar AG является привлекательным предложением для инвесторов, позволяющим вернуть хотя бы часть их первоначальных вложений».



Данный шаг, очевидно был необходим, поскольку крупному бизнесу становится все сложнее и сложнее работать, имея корпоративную структуру, «размазанную» по нескольким юрисдикциям, прокомментировал «Агроинвестору» партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры», адвокат Дмитрий Клеточкин. «Это создает риски подпадания под санкции ЕС и США, плюс нарастают требования России по исключению иностранных компаний из цепочки владения российскими активами, если в итоге владение заканчивается на российском бенефициаре», — отметил он. По его оценке, общий процесс выкупа может занять примерно 1-1,5 года. «Основные риски здесь — неожиданные санкции со стороны ЕС или США, а также возможная чрезмерная судебная активность отдельных облигационеров, которые могут захотеть улучшить свои персональные условия выкупа облигаций путем инициирования различных исков», — добавил он.



Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин также считает этот шаг «ЭкоНивы» абсолютно логичным в текущих условиях. «К тому же в России созданы все условия для редомициляции международного структурированного бизнеса», — обращает внимание он. По его мнению, процесс технически может занять до полугода. «Стратегически риски минимальные, так как обычно почва для подобных действий подготовлена, и есть предварительные соглашения, которые не афишируются, — сказал он «Агроинвестору». — Существует ряд технических рисков, но это прежде всего связано с ограничениями как в плане юридического, так и финансового аспекта».



В целом «ЭкоНива» является одним из лидеров АПК, что, безусловно, вызовет интерес у инвестора любого типа, считает Касаткин. Но наиболее интересным актив, по его словам, будет для профильных инвесторов. Из негативных факторов он называет объем долга в компании. «Логичным шагом после привлечения инвестиций будет оптимизация операционной эффективности, как в части затрат в целом, так и в части портфеля активов», — добавил Касаткин.



Группа компаний «ЭкоНива» - вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Под ее управлением активы в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное, подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов. Средняя численность поголовья в 2023 году превысила 235,3 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых более 112,5 тыс. — фуражные коровы. В прошлом году предприятия компании произвели около 1,26 млн т сырого молока. Также с 2013 года «ЭкоНива» развивает направление по переработке молока. Под ее управлением четыре действующих перерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Кроме того, предприятия агрохолдинга занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.



В 2022 году, по данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, выручка от продаж ГК «ЭкоНива» выросла на 31% до 65,9 млрд руб., EBITDA — на 59% до 26,3 млрд руб. Согласно предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка группы в 2023 году составила около 70 млрд руб., прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации (EBITDA) сократилась на 32-43% до 15-18 млрд руб. из-за существенного роста производственных затрат и одновременно критически низких цен на сырое молоко во втором-третьем кварталах.



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