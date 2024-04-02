В 2023 году рентабельность агросектора снизилась до 18%

В этом году рентабельность вряд ли увеличится Pixabay

По итогам 2023 года рентабельность сельскохозяйственного производства в России снизилась до 18%, что на 2 процентных пункта ниже уровня предыдущего года, пишет ТАСС со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой. Она также отметила, что выручка сельскохозяйственных организаций в прошлом году увеличилась на 7% по сравнению с 2022-м и достигла 5 трлн руб.



В начале февраля Фастова оценивала, что рентабельность сельхозпроизводителей в 2023 году составила 18,9% с учетом субсидий, в то время как в 2022 году этот показатель составил 20,3%. Без учета субсидий рентабельность агросектора в прошлом году была на уровне 15,5%. Цены на сельхозпродукцию растут не так, как производственные затраты, поясняла Фастова. По ее прогнозу, в этом году рентабельность вряд ли увеличится. «Для сельского хозяйства много рисков. Наша рентабельность должна быть не ниже 20%. Надеемся, что мы будем около нее оставаться», — отмечала замминистра.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский говорит, что снижение рентабельности в 2023 году было ожидаемым. С одной стороны, на фоне стагнации внутренних и мировых цен на зерно, масличные и продукты их переработки, с другой — на фоне дефицита кадров в отрасли, удорожания топлива и других ресурсов, в том числе в связи с ослаблением рубля. «Хронически низкая рентабельность привела к проблемам с производством яйца, сейчас в зоне риска молочное животноводство — цены на молоко находятся ниже средних многолетних с учетом инфляции, при этом затраты растут», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В конце марта Росстат сообщал, что доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства — растениеводстве и животноводстве — в январе текущего года уменьшилась с 80,6% до 79,2%. В сфере рыболовства и рыбоводства доля прибыльных хозяйств выросла с 58% до 62,4%. Общая доля прибыльных хозяйств по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству составила 77,3% по сравнению с 78% годом ранее, а убыточных — 22,7% против 22%.



По данным исследования «Инвестиционная карта АПК в России», проведенного Kasatkin Consulting и LM Investments в октябре прошлого года, несмотря на некоторые негативные факторы, такие как увеличение себестоимости, рентабельность агросектора остается на достаточно высоком уровне. С 2018 по 2022 год средняя рентабельность выросла с 7,8% до 14%. Сельскохозяйственные предприятия работают со средней рентабельностью 13%, производители продуктов питания — 8%, отмечали аналитики.



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