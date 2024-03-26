«Золото полей» построит завод по глубокой переработке зерна в Ставропольском крае

В 2023 году объем выпуска нативных крахмалов в России увеличился

Компания «Золото полей» начала строительство завода по глубокой переработке зерна в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. Объем инвестиций составит более 186 млн руб., на предприятии будет создано 65 рабочих мест. На площадке будет перерабатываться 39 тыс. т кукурузы в год. На полную мощность планируется выйти к первому кварталу 2025 года.



Между тем, Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» сообщила, что общий объем производства нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный) в России в 2023 году составил 390,8 тыс. т против 377,8 тыс. т годом ранее. Экспорт нативных крахмалов в прошлом году составил 20,6 тыс. т, в то время как в 2022-м показатель был почти в два раза выше — 38,3 тыс. т. Импорт крахмалов сократился до 13,3 тыс. т, что на 41% меньше, чем годом ранее (32,3 тыс. т).



В 2023 году общий объем производства нативных крахмалов в основном увеличился за счет кукурузного крахмала, выпуск которого составил более 328,6 тыс. т. Импорт кукурузного крахмала был на уровне 2,7 тыс. т, что составляет менее 1% от общего объема. Экспорт кукурузного крахмала из-за увеличения логистических издержек и проблем с расчетами в национальных валютах сократился на 54% по сравнению с 2022 годом и составил почти 19,7 тыс. т. Пшеничный крахмал занял второе место по объемам производства, достигнув 50,3 тыс. т. Импорт этого крахмала был незначителен (24 т), а экспорт сократился на 73% до 394 т.



Производство картофельного крахмала оставалось стабильным в последние пять лет. В 2023 году было произведено немногим более 11, 8 тыс. т. Импорт картофельного крахмала снизился до 7,2 тыс. т (на 67% меньше, чем в 2022 году), в то время как экспорт остался на уровне 2022 года, составив почти 516 т. Уменьшение импорта картофельного крахмала может быть связано с его замещением более дешевыми видами крахмала и изменениями в продуктовой линейке, считает «Союзкрахмал».



При этом производство модифицированных крахмалов в 2023 году составило более 100,5 тыс. т, что на 6% меньше, чем в 2022-м, когда было выпущено 107,3 тыс. т. В России по-прежнему преобладает производство индустриальных модификаций крахмала, которые используются в качестве бурильных реагентов, а также в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности, отметили в ассоциации. Импорт в основном представлен пищевыми модификациями крахмалов. В 2023 году объем поставок составил почти 54,7 тыс. т, что на 23% меньше, чем годом ранее, в то время как экспорт сократился на 65% до 1,7 тыс. т.



«Несмотря на сложности, прошедший год в целом был позитивным. Объем экспорта снизился на 10% из-за замещения дорогостоящих модификаций и картофельного крахмала более дешевыми зерновыми крахмалами. Однако важно отметить, что объем импорта также снизился на 7%, что оказывает позитивное влияние на конъюнктуру рынка», — комментирует президент «Союзкрахмала» Олег Радин.



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