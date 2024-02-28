«Рустарк» завершит реконструкцию завода на Кубани в 2026 году

После реконструкции мощность завода составит 1,2 тысячи тонн кукурузы в сутки «Рустарк»

«Рустарк» (бывший Крахмальный завод «Гулькевичский») завершит реконструкцию завода по переработке кукурузы в Гулькевичском районе Краснодарского края в 2026 году. В ее рамках планируется поэтапное увеличение мощности переработки до 1,2 тыс. т сырья в сутки. Суммарный объем инвестиций в реконструкцию составит 7,5 млрд руб. «Летом 2024 года рассчитываем получить положительное заключение экспертизы по проекту второго этапа реконструкции, и начнем осуществлять строительно-монтажные работы и заказ оборудования. Полностью вся реконструкция закончится в 2026 году», — рассказал «РБК Юг» гендиректор «Рустарк» Роман Козырев.



В феврале компания получила положительное заключение экспертизы на проект этапа реконструкции 1.1, следует из данных ЕГРЗ. Как пояснил Козырев, этап подразумевает увеличение мощности переработки до 800 т в сутки с добавлением нескольких новых технологических линий по производству модифицированных крахмалов широкого спектра. По его словам, сейчас проект находится на достаточно высокой степени реализации: оборудование закуплено и частично поступило на площадку. «Ведется устройство нулевого цикла, рабочее проектирование и заказ необходимых железобетонных и металлоконструкций для строительства корпусов производства. Плановый срок окончания этапа 1.1 — через год от сегодняшнего дня. Сейчас у нас идет проектирование второго этапа, в рамках него предусмотрено создание не только производственных мощностей, но и необходимые инфраструктурные объекты», — добавил Козырев.



«Агроинвестору» он рассказал, что реконструкция завода идет по плану, сложностей при ее проведении нет, так как к реализации проекта «Рустарк» приступил около двух лет назад. «Поэтому мы планово прошли все стадии — от концептуального проектирования до заказа оборудования, формирования всей проектной документации, получения экспертизы, разрешения на строительство и начала строительства. Часть оборудования уже на площадке, другая часть — в пути или его предстоит заказать, но мы понимаем, где и как [его приобрести]», — добавил он. По словам Козырева, первый этап реконструкции будет запущен в 2025 году, второй — в 2026-м.



«Рустарк» — один из лидеров глубокой переработки зерна и биотехнологий в России. В 2018 году на предприятии было запущено первое в России промышленное производство мальтодекстрина и сухих глюкозных сиропов под брендом MultyDex. В планах компании вложить в расширение глубокой переработки зерна 60 млрд руб. Новые производственные площадки будут открыты в Армавире (Краснодарский край) и особой экономической зоне Липецка.

Президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин говорит, что уже во втором квартале этого года мощность переработки на заводе «Рустарк» в Гулькевичском районе достигнет 600 т сырья в сутки. «Компания планирует стать самым большим переработчиком кукурузы в России и обогнать Cargill по мощности переработки зерна кукурузы. Кроме того, “Рустарк” идет в сторону пищевых модифицированных крахмалов, что тоже очень важная история», — добавил он. Так, сейчас доля российской продукции на внутреннем рынке составляет только около 15%, и по итогам прошлого года объем импорта модифицированных крахмалов составил 54,7 тыс. т, основная доля которых приходится на пищевые модификации. То есть этот рынок остается привлекательным, и потенциально он должен расти, считает эксперт. «Поэтому “Рустарк” идет в это направление, и у компании есть все предпосылки для того, чтобы проект был реализован в полном масштабе и планово заместил импорт. У компании уже есть положительный опыт в импортозамещении мальтодекстрина начиная с 2018 года, а также в его успешных поставках на экспорт во внушительный перечень стран», — прокомментировал «Агроинвестору» Радин.



Кроме того, продолжает он, «Рустарк» сейчас совместно с селекционно-семеноводческой компанией «Агроплазма» ведет работу над созданием гибридов восковидных сортов кукурузы, которые необходимы для производства пищевых модификаций крахмалов. Эту же кукурузу компания планирует использовать в качестве сырья для производства резистентных мальтодекстринов. Сейчас их в России в небольшом количестве производит только компания «НьюБио», говорит Радин. По его словам, такие мальтодекстрины — пищевые ингредиенты, относящиеся к пребиотикам — они благоприятно влияют на пищеварительную систему организма.



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