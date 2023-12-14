«Рустарк» и «Агроплазма» занимаются совместной селекцией восковидных гибридов кукурузы

«Рустарк» вошла в селекционные проекты из-за отсутствия отечественных восковидных гибридов кукурузы Pixabay

«Рустарк», крупный российский производитель крахмалопродуктов, растительных полисахаридов и премиального мальтодекстрина, совместно с компанией «Агроплазма» занимаются собственной селекцией восковидных гибридов кукурузы, используемых для глубокой переработки. Об этом гендиректор «Рустарк» Роман Козырев рассказал на открытии инновационной научно-исследовательской лаборатории компании в центре «Сколково». По его словам, «Рустарк» вошла в селекционные проекты из-за отсутствия на российском рынке отечественных восковидных гибридов кукурузы.

Сейчас 92 гибрида родительских форм размножаются в питомниках за пределами России в пригодных климатических зонах. При этом большая часть из них дала показатели лучше, чем контрольные французские образцы, обратил внимание Козырев. «Мы ответственно подходим к вопросу продовольственной безопасности страны, чтобы сделать продукцию, которая будет, во-первых, безопасной, во-вторых, как минимум не хуже контрольных образцов, а сравниваем мы себя всегда с лидерами мирового рынка. По некоторым показателям мы их превосходим», — отметил Козырев.



Сейчас вопрос с семенами восковидных гибридов кукурузы решается за счет импорта из Франции, но также зарубежные селекционеры размножают гибриды на территории России. Однако, подчеркнул Козырев, это в любом случае длительный процесс, поэтому регулятор идет навстречу импортерам и одобряет ввоз зарегистрированных гибридов, не вводят тотального запрета на поставки.



«Рустарк» и «Агроплазму» объединяет не только резидентсво в «Сколково» и работа в Краснодарском крае, но и общий взгляд на стратегическое развитие, а также готовность к определенным рискам, которые были год назад: тогда между компаниями заключалась договоренность о совместной работе над селекцией. Сейчас же есть четкое понимание того, что ставки были сделаны правильные, говорит Козырев. По его словам, заявки на включение гибридов в Госреестр селекционных достижений «Агроплазма» будет подавать в следующем году, еще четыре-пять лет потребуется для выхода на объем производства, необходимый для нужд «Рустарка». После этого, исходя из национальных и коммерческих интересов, компании решат, стоит ли выводить эту продукцию на рынок.



Ранее «Агроинвестор» писал, что «Рустарк» хочет расширить свои мощности за счет строительства новых предприятий по глубокой переработке кукурузы. Производства планируется открыть на территории промышленного парка Армавира (Краснодарский край) и особой экономической зоны Липецка. Заводы будут выпускать лимонную и молочную кислоты, а также ксантановую камедь. Кроме того, компания откроет научно-исследовательский центр в «Сколково». В эти проекты «Рустарк» планировала вложить 60 млрд руб. Однако из-за роста процентной ставки и курса доллара только центр в «Сколково» подорожает ориентировочно на 1 млрд руб., но архитектурный проект уже разработан и здание будет построено, планируемый срок ввода — 2026-2027 год.



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