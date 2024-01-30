Китайская «Байдахуан» планирует перенести завод по глубокой переработке зерна в Новосибирскую область

Предприятие будет производить 7 тысяч тонн клейковины в год Flickr.com

Компания «Новосибирскхлебопродукт» подписала соглашение о намерениях по реализации совместного инвестиционного проекта с корпорацией «Бэйдахуан Фэнюань» из Китая, сообщает региональное издание Infopro54. Гендиректор и один из учредителей «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов уточнил «Агроинвестору», что инвестиции в проект составят около $10 млн (892 млн руб. по текущему курсу ЦБ) с учетом переноса ранее смонтированного в Харбине оборудования и строительства соответствующего модуля в Новосибирской области.



Сотрудничество «Новосибирскхлебопродукта» с китайской компанией, которая производит муку, макароны и корма для животных, началось в 2022 году. Сначала компания поставляла пшеницу на завод корпорации в Суйфэньхэ, пояснил Infopro54 Соколов. Сейчас в состав корпорации «Байдахуан» также входит завод, расположенный в китайском Харбине. Он производит сухую клейковину объемом 7 тыс. т в год. В конце 2023 года Соколов посетил центральный офис корпорации по приглашению председателя правления. Там состоялись переговоры о возможности переноса завода по глубокой переработке зерна из Харбина в Новосибирскую область.



Партнеры планируют создать производство для переработки зерна в муку. Расчетный объем производства сухой клейковины составляет 7 тыс. т в год. При согласовании всех пунктов меморандума стороны планируют пройти стадию проектирования, экспертизы и строительства объекта до 31 декабря 2025 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2026-го. Полученная продукция будет поставляться как на внутренний, так и на внешний рынки.



«У китайских партнеров еще до пандемии действовал завод в Харбине. Кроме сухой клейковины там также выпускался медицинский спирт. На фоне ковида и необходимости борьбы с ним, государство монополизировало рынок спирта. В итоге производство спирта для китайской компании стало невыгодным», — рассказал Соколов «Агроинвестору». В подписанном соглашении нет информации о производстве спирта на заводе в Новосибирской области, но такой сценарий возможен, добавил гендиректор компании. «Проект мы решили реализовать с Китаем, потому что мы уже поставляли им сырье, энергоносители в этой стране примерно в три раза дороже, чем в России. Кроме того, Транссибирская магистраль позволяет построить удобную контейнерную логистику к рынкам Юго-Восточной Азии, а поддержка Российского экспортного центра позволяет субсидировать часть транспортных расходов», — заключил Соколов.



Президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, объем переработки пшеницы на новом заводе составит более 700 тыс. т в год. В 2022 году производство клейковины в России составило 74 тыс. т, что на 3 тыс. т больше, чем в 2021-м. По словам Радина, в 2023 году показатель остался примерно на уровне 2022-го. Большая часть этого объема — порядка 60 тыс. т. — ежегодно экспортируется. «Внутренний рынок клейковины не такой большой. Это связано в том числе с тем, что в России очень хорошее качественное зерно. Спрос со стороны отраслей-потребителей небольшой, поэтому основная часть пшеничного глютена экспортируется», — прокомментировал Радин. Раньше основными странами-покупателями клейковины были Норвегия и США. Сейчас спрос смещается в сторону Ближнего Востока, Турции, Бразилии и стран Азии.



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