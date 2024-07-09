Производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать «мясной клей»

Чаще всего добавка применяется при изготовлении йогуртов, сыров, творога и мясной продукции А. Гордеев

Российские производители мясной и молочной продукции все чаще прибегают к использованию запрещенной добавки для увеличения веса своей продукции — микробной трансглютаминазы (мТГ), известной как «мясной клей». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Добавка способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и таким образом снизить себестоимость. Чаще всего она применяется при изготовлении йогуртов, сыров, творога и мясной продукции для увеличения веса продукта на 25% за счет удержания влаги и соединения белков.



По данным Роспотребнадзора, каждый год проводится анализ около 2 млн образцов пищевой продукции по более чем 7,5 тыс. параметров, включая микробную трансглютаминазу. В 2023 году эта добавка была обнаружена в 25 образцах — это в два раза больше, чем в 2022 году. За первое полугодие 2024-го было зафиксировано уже 28 случаев использования мТГ. Согласно действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в список разрешенных пищевых добавок для использования в производстве.



Ссылаясь на данные реестра проверок, «Известия» уточняют, что чаще всего добавку использовали при производстве сосисок, колбасы и творога. «Общественная потребительская инициатива» провела исследования рынка и выяснила, что хотя мТГ запрещено использовать, она находится в свободной продаже. Организация обратила внимание на эту проблему и направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой изъять этот товар и заблокировать продающие его интернет-ресурсы, поскольку употребление пищевой продукции, в которой присутствует этот компонент, представляет угрозу здоровью человека.



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что микробная трансглютаминаза может использоваться как влагосвязывающий, водо- и жироудерживающий фермент. «В действующих технических регламентах его нет в перечне разрешенных, его наличие может говорить о недобросовестности производителя, ведь он ускоряет процесс производства, увеличивает выход продукции и позволяет снизить себестоимость», — пояснил эксперт «Агроинвестору». По его мнению, для повышения качества продукции на рынке необходимо практическое и добровольное внедрение на пищевых предприятиях принципов ХАССП. «Это единственный превентивный метод, который позволяет исключить любые нарушения на каждом из этапов производства. Важно отметить, что у российских пищевых предприятий, дорожащих своей репутацией, ХАССП эффективно внедрен», — добавил Леонов.



Трансглутаминазу используют в ряде продуктов питания как влагосвязывающий, водо-и жироудерживающий фермент, в действующих технических регламентах на молоко и молочную продукцию данного фермента нет в списке разрешенных ингредиентов, вторит ему гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Он напомнил, что метод, прошедший все экспертизы и включенный в Перечень стандартов к ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», по определению содержания трансглутаминазы в продукте, утвержден 27 февраля 2024 года.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

