Китайская «Сян махан» увеличит инвестиции в завод по переработке мяса до 2,5 млрд рублей

Предприятие будет перерабатывать как мясо крупного, так и мелкого рогатого скота А. Гордеев

Компания «Сян махан» из Китая планирует увеличить инвестиции в свое предприятие по глубокой переработке мяса и мясной продукции в Элисте (Калмыкия), пишет ТАСС. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Бату Хасиков сообщил, что компания, которая уже вложила более 1,5 млрд руб. в строительство предприятия, планирует дополнительные инвестиции в размере 1 млрд руб. для расширения производства. Это позволит нарастить общую мощность комбината до 17 тыс. т мяса в год. Предприятие, которое планируется запустить летом, будет перерабатывать как мясо крупного, так и мелкого рогатого скота.



Хасиков также отметил, что благодаря господдержке и реализации программы социально-экономического развития были созданы локальные предприятия по переработке мяса, которые успешно функционируют. Калмыкия — преимущественно аграрная республика, более 80% производства валовой продукции сельского хозяйства в этом регионе приходится на животноводство. В Калмыкии практикуется естественный выпас животных в степи, что обеспечивает мясу особый вкус и аромат без использования промышленных технологий. По данным на конец 2023 года, на территории республики работало свыше 70 откормочных пунктов, общее поголовье молодняка КРС на откорме превышало 25 тыс. голов.



Изначально планировалось, что предприятие начнет работать в марте 2024 года. Сырье для переработки будут поставлять животноводческие хозяйства Калмыкии. В феврале пресс-служба партии КПРФ сообщала, что для укрепления торговых связей с Китаем и увеличения экспорта продукции «Сян Махан» планирует полностью направлять свою продукцию в Китай. Для этого они привлекают иностранных специалистов для обмена опытом по созданию полной технологической цепочки по убою крупного рогатого скота и глубокой переработке говядины в соответствии с китайскими стандартами.



На предприятии была разработана и внедрена система HACCP для обеспечения безопасности пищевой продукции. Производственная линия мясокомбината — до 300 голов крупного рогатого скота и 2 тыс. голов мелкого рогатого скота в день. Завод состоит из отдельных цехов убоя, обвалки и переработки субпродуктов. Холодильные камеры объемом более 15 тыс. м³ оснащены современным оборудованием для поддержания качества и свежести мяса.



Компания «Сян Махан» создана в 2022 году и зарегистрирована в Элисте. Основной вид деятельности — переработка мяса. Инвесторами выступают бизнесмены из Китая — Юй Ядун и Чжан Цянь. Юй Ядун является владельцем предприятия Mongolia Dongfang International Trade Co., которое было запущено в 2018 году. Чжан Цянь возглавляет компанию Wuhu Tourist Food Factory, расположенную в городе Уху провинции Аньхой.



В конце 2023 года ТАСС писал, что в 2024 году господдержка сельского хозяйства Калмыкии для развития мясного скотоводства и овцеводства увеличится до 350 млн руб., козоводства — до 120 млн руб. Это содействует увеличению поголовья крупного и мелкого рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях и в КФХ, обеспечивая продовольственную безопасность России и способствуя росту экспорта мяса и шерсти.



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