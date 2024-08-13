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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Африка и Латинская Америка — перспективные рынки сбыта российского зерна

В прошлом сезоне «Грейн Гейтс» стала единственным экспортером российского зерна в Гану, Мали и Перу

| Агроинвестор |

В этом году юг Африки пострадал от засухи, что может мотивировать увеличивать импорт зерна
В этом году юг Африки пострадал от засухи, что может мотивировать увеличивать импорт зерна

Африка и Латинская Америка — перспективные рынки сбыта российского зерна. Об этом «» рассказал президент Аркадий Злочевский. Также в качестве интересных экспортных направлений для нашего зерна он назвал Юго-Восточную Азию.

Российские экспортеры подтверждают это. Так, «Грейн Гейтс» в сезоне-2023/24 расширила географию поставок до 41 страны с 26 в 2022/23 году, сообщается в пресс-релизе компании. Она стала единственным экспортером российского зерна в такие государства как Гана, Мали, Перу. Суммарно в эти страны было направлено 255 тыс. т зерна или 2% от общих поставок «Грейн Гейтс» в 14,1 млн т за прошедший сезон.

Лидером по закупкам зерна в прошедшем сезоне для «Грейн Гейтс» стал Египет, куда было отправлено 1,86 млн т против 1,07 млн т сезоном ранее. На втором месте Турция — туда компания поставила 1,34 млн т против 1,1 млн т в сезоне-2022/23. Треть место заняла Ливия с 0,93 млн т против 0,56 млн т сезоном ранее. Также в топ-5 покупателей зерна у «Грейн Гейтс» вошли Алжир с 0,86 млн т (0,45 млн т) и Индонезия с 0,84 млн т (в сезоне-2022/23 она не вошла даже в топ-10).

В начале сезона-2024/25 с существенным отрывом по поставкам лидирует Египет — туда «Грейн Гейтс» уже отправила 0,94 млн т зерна. На втором месте Саудовская Аравия, закупившая 0,31 млн т. «Мы как крупнейший экспортер по итогам сезона-2023/24 работаем над продвижением российского зерна на международном рынке. В прошлом сезоне мы начали отгрузки из балтийских портов России, в частности, идет активная работа с Марокко, — цитирует пресс-служба «Грейн Гейтс» гендиректора компании Илью Алиева. — Мы активно развиваем сотрудничество с Бразилией и Мексикой. Несмотря на существующие сдерживающие факторы в виде ужесточения ограничений по каналам валютных платежей, уход иностранных банков с российского рынка и усиление санкций в части фрахта, планы на сезон-2024/25 стоят амбициозные. Мы продолжим развивать зерновой экспорт и наращивать свое присутствие на мировом аграрном рынке».

Аркадий Злочевский отмечает, что Россия традиционно поставляет зерно в Африку. «С 1 июля по 10 августа, например, Кения впервые вошла в топ-5 покупателей нашего зерна, — говорит он. — Как будет по итогам года, сказать сложно — вряд ли такая динамика сохранится после возобновление закупок Турцией и Египтом».

В Африке много государств, куда мы могли бы вывозить наше зерно, продолжает Злочевский, в их числе — Алжир, Марокко, Тунис, Танзания. Он уверен, что мы будем продолжать наращивать экспорт зерна в этот регион в текущем сезоне, особенно если учесть то, что в этом году юг Африки пострадал от засухи. «Особенно негативно погода сказалась на урожаях в Намибии, Зимбабве», — говорит глава .

Латинская Америка — не такой традиционный рынок сбыта для российского зерна, но в силу снижения урожая в Аргентине, которая является ключевым поставщиком в страны этого региона, мы уже поставляем туда достаточно существенные объемы, занимая нишу Аргентины, знает Злочевский. «Если рынки Ганы и Перу предполагают маленькие объемы поставок, то Бразилия, которая с 1 июля закупает российское зерно, с точки зрения масштабов поставок выглядит интереснее — это самый крупный покупатель пшеницы в Латинской Америке. Есть еще Мексика, которая тоже периодически берет у нас зерно», — отмечает эксперт. Бразилия прекратила регулярные закупки российской пшеницы в декабре прошлого года, а в начале лета покупки возобновились: было ввезено 187,2 тыс. т на $41,3 млн. В июле импорт вырос до 241 тыс. т, а его стоимость достигла $56,2 млн.

Еще одно потенциально интересное направление для сбыта российского зерна — Юго-Восточная Азия, считает Злочевский. «Индонезия периодически покупает у нас зерно, правда, не очень большими объемами — могла бы покупать побольше, но нам приходится за этот рынок конкурировать с Австралией, которая логистически ближе», — рассуждает он.

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