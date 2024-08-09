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ИКАР повысил прогноз урожая зерна

В ряде регионов сбор оказался выше, чем ожидалось ранее

| Агроинвестор |

Посевы зерновых и зернобобовых в этом году сократились до 46,13 млн гектаров против 48 млн гектаров в 2023-м
Посевы зерновых и зернобобовых в этом году сократились до 46,13 млн гектаров против 48 млн гектаров в 2023-м

() повысил прогноз урожая зерна со 128 млн т до 129,5 млн т без учета новых регионов, пишет «Интерфакс». В том числе сбор пшеницы может составить 83,8 млн т (предыдущая оценка — 83,2 млн т), ячменя — 17,2 млн т (16,9 млн т), кукурузы — 14,3 млн т (14 млн т). Гендиректор Дмитрий Рылько пояснил агентству, что пересмотр связан с тем, что в ряде регионов урожай оказался выше, чем ожидалось. Также повысил прогноз экспорта зерна в сезоне-2024/25 с 55 млн т до 56,2 млн т, в том числе пшеницы — с 44 млн т до 44,5 млн т.

На прошлой неделе аналитическая компания «» на 0,2 млн т, до 128 млн т, уменьшила прогноз сбора зерна в этом году (с новыми регионами — 132 млн т). В том числе урожай пшеницы оценивается в 82,5 млн т (прежний прогноз — 82 млн т), ячменя — в 17,2 млн т (17,5 млн т), кукурузы — в 14,7 млн т (15 млн т). При этом прогноз по сбору зерна на юге по сравнению с июньской оценкой был снижен на 1,5 млн т из-за засухи. С учетом некоторых регионов Поволжья потери оценивались в 2 млн т, но, по оценке аналитиков, это компенсируется улучшением видов на урожай в Сибири и на Урале.

прогнозирует урожай зерна на уровне 129 млн т, включая 82,7 млн т пшеницы. Президент союза Аркадий Злочевский связывает снижение урожайности в этом году не только с непростыми погодными условиями, но и с падением технологичности производства на фоне снижение доходности аграриев. сохраняет прогноз валового сбора зерна на уровне 132 млн т.

Согласно окончательным данным , посевы зерновых и зернобобовых в этом году сократились до 46,13 млн га против 48 млн га в 2023-м. В том числе пшеница заняла 28,5 млн га (29,77 млн га в 2023 году), ячмень — 6,96 млн га (7,99 млн га), кукуруза — 2,6 млн га, как и в прошлом году. Рожью засеяли 668 тыс. га против 834 тыс. га под урожай-2023. Площадь сева зернобобовых выросла почти на 1 млн га и составила 3,91 млн га. В том числе горох занял 2,22 млн га — плюс 320 тыс. га к показателю прошлого года. Площадь гибели озимых в сельхозорганизациях и КФХ оценил на уровне 1,17 млн га, яровые по погибшим озимым посеяли на 175,9 тыс. га.

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