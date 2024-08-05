В этом году из интервенционного фонда может быть продано до полумиллиона тонн зерна

Последний раз товарные интервенции на рынке зерна проводились с перерывами в 2020—2021 годах flickr.com

В конце прошлой недели правительство одобрило продажу в 2024 году из федерального интервенционного фонда до 500 тыс. т пшеницы. Решение будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке, говорится в сообщении на сайте кабмина. Пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014—2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки. Последний раз товарные интервенции на рынке зерна проводились в России с перерывами в 2020—2021 годах, напоминает «Интерфакс». В феврале 2022 года Минсельхоз заявил об их завершении.



В мае Минсельхоз установил на 2024/25 сельхозгод минимальные цены для продажи зерна из госфонда. Цена пшеницы 3-го класса для проведения товарных интервенций — 17160 руб./т с НДС и 15600 руб./т без НДС. На пшеницу 4-го класса — соответственно 16610 руб./т и 15100 руб./т, на рожь — 12540 руб./т и 11400 руб./т, на ячмень — 14960 руб./т и 13600 руб./т. Сейчас в интервенционном фонде хранится более 4 млн т зерна, значительная его часть — пшеница.



По данным Национальной товарной биржи, средневзвешенная цена пшеницы 3-го класса, закупленной в период с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024-го, составила 14178 руб./т за урожай 2022 года и 13985 руб./т — за урожай 2023-го (все цены — без НДС). Цена пшеницы 4-го класса — 13302 руб./т и 12077 руб./т соответственно, ржи — 10189 руб./т и 9897 руб./т.



На 2 августа, по данным поле.рф, средняя цена пшеницы 4-го класса на Юге составила 13125 руб./т, увеличившись за неделю на 545 руб. В Центре средняя цена выросла на 109 руб., до 12072 руб./т, в Приволжье — на 408 руб., до 11308 руб./т. Пшеница 3-го класса в регионах Юга в среднем подорожала на 188 руб., до 13788 руб./т, в Центре — на 54 руб., до 13504 руб./т, в Приволжье цена снизилась на 142 руб., до 12418 руб./т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что решение о закупках зерна из интервенционного фонда принято на случай, если цены на него пойдут вверх — чтобы заранее подстраховаться. «Это решение как бы устанавливает некий лимит по росту внутренних цен, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Пока цена продажи зерновых ниже уровня, предлагаемого при их закупке через интервенционный фонд, но, возможно, сейчас цены сельхозпроизводителей подтянутся к установленным для зерна из интервенционного фонда». Рылько добавляет, что решение о закупках зерна из интервенционного фонда подтверждает тот факт, что главным приоритетом для правительства сейчас является стабилизация внутреннего рынка.



Продажа зерна из госфонда может стабилизировать цены на сырье для мукомолов, подтверждает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко. «В себестоимости муки порядка 80% — это зерновая составляющая, поэтому стоимость мукомольной продукции коррелируется со стоимостью зерна. Выпуск зерна интервенционного фонда призван стабилизировать возможный рост цен на зерно и будет способствовать как минимум стабилизации цен на муку, а возможно, и их снижению», — цитирует его ТАСС. Вместе с тем, ранее опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители рассчитывают на рост цен и не готовы продавать его ниже возросшей себестоимости.



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