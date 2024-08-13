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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России

При этом сократился прогноз вывоза фуражного зерна

| Агроинвестор |

Экспорт пшеницы из России будет высоким, несмотря на снижение урожая, за счет конкурентноспособной цены
Экспорт пшеницы из России будет высоким, несмотря на снижение урожая, за счет конкурентноспособной цены

() в своем августовском отчете сохранила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на уровне 48 млн т (55,5 млн т в прошлом сельхозгоду), ее урожай также остался прежним — 83 млн т (91,5 млн т), при этом прогноз сбора озимой пшеницы понижен на 1,5 млн т, до 57,5 млн т, яровой — повышен также на 1,5 млн т, до 25,5 млн т. Переходящие запасы будут на уровне 6,7 млн т, как и в предыдущем прогнозе (10,2 млн т в сезоне-2023/24). Американские аналитики не учитывают Крым и новые регионы.

«Несмотря на меньшие урожаи в России и на Украине, ожидается, что экспорт пшеницы из этих стран останется высоким, поскольку цены конкурентоспособны по сравнению с ценовыми предложениями ЕС. ЕС, вероятно, потеряет долю рынка в некоторых своих ведущих импортерах, включая Марокко, Алжир, Нигерию и Египет. Кроме того, при благоприятных перспективах урожая в Канаде и США ЕС столкнется с дополнительной конкуренцией на крупнейшем рынке сбыта — Китае», — говорится в отчете.

При этом снизила прогноз экспорта фуражного зерна с 9 млн т в июле до 8,5 млн т (12,46 млн т в прошлом сельхозгоду). Его производство также сократится и составит 37,4 млн т, тогда как в июле потенциал сбора оценивался в 39,2 млн т до (42,5 млн т в прошлом году). В том числе прогноз вывоза кукурузы уменьшен с 4,6 млн т до 4,2 млн т (6,2 млн т), ее производство оценивается в 14,1 млн т против 15 млн т в июле (16,6 млн т в 2023-м). Прогноз экспорт ячменя в сезоне-2024/25 не изменился и ожидается на уровне 4 млн т (5,8 млн т), его валовый сбор, согласно отчету за август, составит 18,3 млн т против 18,2 млн т в июле (20,5 млн т в прошлом сезоне). Отгрузки овса на внешние рынки американские аналитики ожидаются на уровне 250 тыс. т против 300 тыс. т в прошлом отчете, его валовый сбор составит 3,25 млн т (в июльском прогнозе — 3,8 млн т, в прошлом сезоне — 3,3 млн т). Экспорт ржи может составить 25 тыс. т против 100 тыс. т в отчете за прошлый месяц (185 тыс. т в 2023/24), ее сбор — 1,35 млн т (1,85 млн т в июле и 1,7 млн т в прошлом году).

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (), урожай зерна в этом году составит 129,5 млн т, что на 1,5 млн т больше, чем в прошлом прогнозе. В том числе сбор пшеницы ожидается на уровне 83,8 млн т (предыдущая оценка — 83,2 млн т), ячменя — 17,2 млн т (16,9 млн т), кукурузы — 14,3 млн т (14 млн т). Прогноз экспортного потенциала по зерну — 56,2 млн, в том числе по пшенице — 44,5 млн т, по кукурузе — 4 млн т. По словам гендиректора Дмитрия Рылько, цены на пшеницу имеют тенденцию к постепенному укреплению, и проведенный 12 августа тендер GASC это в определенной степени подтверждает. 

Согласно прогнозу аналитической компании «», который «Интерфакс» опубликовал в начале августа, урожай зерна в России в этом сезоне составит 128 млн т (с новыми регионами — 132 млн т). Сбор пшеницы оценивается в 82,5 млн т, ячменя — в 17,2 млн т, кукурузы — в 14,7 млн т. Гендиректор компании Владимир Петриченко пояснял, что новые оценки несильно отличаются от июньских. Тогда компания прогнозировала сбор зерна в 128,2 млн т, в том числе 82 млн т пшеницы. Оценка по ячменю составляла 17,5 млн т, по кукурузе — 15 млн т. При этом прогноз по сбору зерна на юге по сравнению с июньской оценкой был снижен на 1,5 млн т из-за засухи. С учетом некоторых регионов Поволжья потери оценивались в 2 млн т, но, по оценке аналитиков, это компенсируется улучшением видов на урожай в Сибири и на Урале. 

Согласно отчету Центра ценовых индексов, подготовленному на основе ежеквартального опроса аналитиков, урожай зерна в этом году может составить 128,8 млн т. Прошлый прогноз был на уровне 134 млн т. В том числе оценка сбора пшеницы понижена с 86,1 млн т до 82,5 млн т. Экспортный потенциал по пшенице аналитики оценили в 43,2 млн т (ранее — 46,1 млн т). сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, включая 82-83 млн т пшеницы. Прогноз Минсельхоза — 132 млн т зерна.

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