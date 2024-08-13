Озимый сев подорожает минимум на 20%

Цены на средства производства растут, а доходность аграриев снижается Ю. Эйвазова

Озимый сев под урожай 2025 года подорожает минимум на 20%, а возможно и на 30-40%, оценил в ходе пресс-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Цены на дизельное топливо с начала сезона увеличились с 56 тыс. руб. до 63-64 тыс. руб. за тонну, а в некоторых регионах до 70 тыс. руб./т и удорожание продолжается. Цены на минеральные удобрения в ряде регионов стабилизировались на уровне прошлого года, но где-то выросли на 15-20%, привел данные он. Все это закладывается в экономику озимого сева, а денег у аграриев очень мало, подчеркнул Злочевский, так что физически не удастся сохранить площади на уровне прошлого года.



Кроме того, после повышения ключевой ставки ЦБ Минсельхоз снова приостановил выдачу льготных кредитов, и аграрии вынуждены кредитоваться по рыночным ставкам для проведения осенней посевной, при том, что средняя по стране рентабельность производства пшеницы сейчас отрицательная, обратил внимание Злочевский. Это также негативно скажется на площади сева.



Цены на средства производства растут и не откатываются назад, и в этой ситуации аграриям не поможет даже снижение экспортной пошлины на пшеницу, которое наблюдается в последнее время, отметил он. При этом глава РЗС не исключил, что этот фактор приведет к сокращению господдержки отрасли, поскольку в бюджете заложено поступление 240 млрд руб. от взимания экспортных пошлин. Эти деньги должны сформировать источники для выполнения обязательств, в том числе по субсидированию льготных кредитов. «Однако в нынешних условиях собрать такую сумму нереально», — считает Злочевский.



Также в сезоне-2024/25 снизится экспорт зерна. Если в прошедшем сельхозгоду Россия поставила рекорд по объемам вывоза и заняла 26% мирового рынка пшеницы, отгрузив свыше 56 млн т агрокультуры, то в новом сезоне повторить такой результат не получится, считает Злочевский. По данным союза, с 1 июля по 10 августа на экспорт было отправлено около 7,2 млн т зерна против 9,8 млн т за аналогичный период прошлого года. В том числе вывоз пшеницы составил 5,6 млн т против 7,4 млн т. Такое снижение — «вещь объективная: мировые цены ниже и ресурсов меньше», пояснил он.



РЗС пока сохраняет свой прогноз урожая зерна в этом году на уровне 130 млн т, в том числе 82-83 млн т пшеницы. К снижению сбора привели весенние заморозки, которые были позже обычного и повредили посевы, а также засуха в ряде регионов. Кроме того, произошло сокращение посевной площади пояснил Злочевский. По данным Росстата, посевы зерновых и зернобобовых в этом году уменьшились с 48 млн га до 46,13 млн га. Из них пшеница заняла 28,5 млн га (29,77 млн га в 2023 году), ячмень — 6,96 млн га (7,99 млн га), кукуруза — 2,6 млн га, как и в прошлом году. Выращивание пшеницы, по словам Злочевского, стало инвестиционно непривлекательным, аграрии переориентировались на другие культуры, доходность которых выше. Однако пшеница — это фундамент поставок агропродукции на внешний рынок, основа развития растениеводства и всего зернового хозяйства. «А сейчас мы эту главную позицию начали терять», — посетовал глава РЗС.



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