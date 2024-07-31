Минсельхоз изменит инструменты господдержки агроэкспорта

В 2023 году Россия экспортировала сельхозсырья и продовольствия на $43,5 млрд более чем в 160 стран национальныепроекты.рф

Минсельхоз в рамках работы над продлением проекта «Экспорт продукции АПК» (входит в федеральный проект «Международная кооперация и экспорт») перестроит инструменты господдержки аграрного экспорта с учетом ограниченности бюджетных ресурсов. Об этом на круглом столе в Совете Федерации сказал советник министра сельского хозяйства Андрей Сухарев, пишет «Интерфакс». Прежде всего, речь идет о таргетировании по приоритетным направлениям и странам. Также будут представлены новые инструменты поддержки, в частности, в редакцию паспорта проекта закладываются элементы торгового финансирования, уточнил он.



Нацпроект «Международная кооперация и экспорт», нацеленный на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта товаров из России, реализуется с 1 октября 2018 года, он был рассчитал до 2024 года, однако в прошлом году его решили продлить до 2030-го. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в ходе круглого стола сказал, что нацпроект будет скорректирован к 1 сентября. «Правительство России уже работает над актуализацией паспорта нацпроекта, в котором планируется зафиксировать новые реалии международной торговли», — сообщил он (цитата по сайте Совфеда). Абрамов обратил внимание на необходимость учитывать появление на глобальном рынке новых «суперэкономик», расширение использования технологий как инструмента контроля, а также рост конфликтного потенциала, который требует формирования суверенной торговой политики, направленной на поиск надежных партнеров, создание надежной зоны международной кооперации.



В целом российский экспорт продукции АПК ориентируется на дружественные страны: с 2021 года поставки туда увеличились почти на четверть и по итогам прошлого года их доля достигла 88% от всего аграрного экспорта страны, напомнил Сухарев. «Рассчитываем, что эта доля будет сохранена, и мы закрепим свое присутствие на дружественных рынках, несмотря на все препоны», — добавил он.



В 2023 году Россия экспортировала сельхозсырья и продовольствия на $43,5 млрд более чем в 160 стран. В соответствии с поставленной президентом Владимиром Путиным задачей, к 2030-му поставки должны увеличиться в полтора раза относительно 2021 года и достигнуть $55,2 млрд. Основные федеральные меры поддержки экспортеров включают льготное кредитование, субсидирование части затрат на сертификацию и транспортировку продукции, компенсацию затрат на участие в международных выставках и ярмарках и др.



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