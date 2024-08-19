разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспортные цены на пшеницу стабильны

Внутренний рынок продолжает расти

| Агроинвестор |

Августовский отчет Минсельхоза США оказался нейтральным для рынков
Августовский отчет Минсельхоза США оказался нейтральным для рынков

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизились на $0,5/т к предыдущей неделе, до $219,5/т FOB. Цена на французскую пшеницу уменьшилась на $4/т, до $230/т, германская подешевела на $6/т, до $243/т, американская — на $1/т, до $219/т, сообщили «» в аналитическом центре «».

Августовский отчет Минсельхоза США оказался нейтральным для рынков пшеницы и кукурузы, отметили аналитики. Так, прогноз мировых запасов пшеницы на конец сезона-2024/25 снижен на 0,6 млн т, до 256,6 млн т — близко к средним ожиданиям рынка. Американское агроведомство уменьшило оценки урожая для ЕС на 2 млн т, до 128 млн т, и повысило для Украины (с 19,5 млн т до 21,6 млн т), Казахстана (с 14,5 млн т до 16 млн т) и Австралии (с 29 млн т до 30 млн т). При этом состояние посевов в Аргентине (по ней не менял прогноз урожая пшеницы — 18 млн т) за последнюю отчетную неделю существенно ухудшилось на фоне заморозков и нехватки осадков. Доля пшеницы в хорошем/отличном состоянии снизилась до 31% с 39% неделей ранее (24% в сезоне-2023/24), обращают внимание аналитики «».

Прогноз мировых запасов кукурузы по сравнению с июлем понизил на 1,4 млн т, до 310,2 млн т. Оценка ее глобального производства уменьшена на 5 млн т, до 1,219 млрд т за счет сокращения прогнозов по ЕС на 3,5 млн т по сравнению с июльским обзором, до 60,5 млн т, в России — на 0,9 млн т, до 14,1 млн т, и Украине — на 0,5 млн т, до 27,2 млн т.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 500 руб. к предыдущей неделе, до 16,5-16,8 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — оставались на уровне 15,5-16 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 16,7 тыс. руб./т на глубокой воде и 14,45 тыс. руб./т на малой, сравнили аналитики «».

Внутренний рынок пшеницы продолжил укрепляться на Европейской части России и оставался без изменений в Сибири. Цены на пшеницу 4-го класса на Юге увеличились на 300 руб., до 14,6-15 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — прибавили 250 руб., до 13,2-14 тыс. руб./т. В Центре страны цены в среднем оставались на уровне предыдущей недели — в диапазоне 13-13,9 тыс. руб./т. В Сибири цены после резкого снижения оставались около 10-11,5 тыс. руб./т, активность рынка низкая, отмечают аналитики.

Сохранение дождливой погоды в Поволжье в ближайшую неделю будет замедлять уборку пшеницы и, возможно, снижать ее качество, допускаю аналитики «». Продолжающиеся избыточные осадки на Урале и на большей части Сибири (это единственные макрорегионы, где ожидается рост производства пшеницы по сравнению с прошлым годом) могут привести к развитию сорняков и болезней растений и подтапливают поля.

Башкирии уже оценил ущерб от переувлажнения почвы в результате обильных дождей в регионе более чем в 1 млрд руб., погибли посевы на площади свыше 120 тыс. га, причем пока оценена ситуация в 33 районах республики из 54. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее говорил «», что в Поволжье картина неоднозначная, но в ряде регионов из-за обильных осадков до сих пор не могут толком начать уборку, поэтому округ в этом году будет давать пшеницу самого разного качества, в том числе очень плохого и внеклассную. Про Сибирь и Урал говорить еще рано, однако в ожидают высокого валового сбора в этих округах, но, скорее всего, пшеницы с высоким содержанием протеина будет немного из-за обильных осадков.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства