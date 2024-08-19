Экспортные цены на пшеницу стабильны

Августовский отчет Минсельхоза США оказался нейтральным для рынков Е. Разумный

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизились на $0,5/т к предыдущей неделе, до $219,5/т FOB. Цена на французскую пшеницу уменьшилась на $4/т, до $230/т, германская подешевела на $6/т, до $243/т, американская — на $1/т, до $219/т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса».



Августовский отчет Минсельхоза США оказался нейтральным для рынков пшеницы и кукурузы, отметили аналитики. Так, прогноз мировых запасов пшеницы на конец сезона-2024/25 снижен на 0,6 млн т, до 256,6 млн т — близко к средним ожиданиям рынка. Американское агроведомство уменьшило оценки урожая для ЕС на 2 млн т, до 128 млн т, и повысило для Украины (с 19,5 млн т до 21,6 млн т), Казахстана (с 14,5 млн т до 16 млн т) и Австралии (с 29 млн т до 30 млн т). При этом состояние посевов в Аргентине (по ней Минсельхоз США не менял прогноз урожая пшеницы — 18 млн т) за последнюю отчетную неделю существенно ухудшилось на фоне заморозков и нехватки осадков. Доля пшеницы в хорошем/отличном состоянии снизилась до 31% с 39% неделей ранее (24% в сезоне-2023/24), обращают внимание аналитики «Русагротранса».



Прогноз мировых запасов кукурузы по сравнению с июлем Минсельхоз США понизил на 1,4 млн т, до 310,2 млн т. Оценка ее глобального производства уменьшена на 5 млн т, до 1,219 млрд т за счет сокращения прогнозов по ЕС на 3,5 млн т по сравнению с июльским обзором, до 60,5 млн т, в России — на 0,9 млн т, до 14,1 млн т, и Украине — на 0,5 млн т, до 27,2 млн т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 500 руб. к предыдущей неделе, до 16,5-16,8 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — оставались на уровне 15,5-16 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 16,7 тыс. руб./т на глубокой воде и 14,45 тыс. руб./т на малой, сравнили аналитики «Русагротранса».



Внутренний рынок пшеницы продолжил укрепляться на Европейской части России и оставался без изменений в Сибири. Цены на пшеницу 4-го класса на Юге увеличились на 300 руб., до 14,6-15 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — прибавили 250 руб., до 13,2-14 тыс. руб./т. В Центре страны цены в среднем оставались на уровне предыдущей недели — в диапазоне 13-13,9 тыс. руб./т. В Сибири цены после резкого снижения оставались около 10-11,5 тыс. руб./т, активность рынка низкая, отмечают аналитики.



Сохранение дождливой погоды в Поволжье в ближайшую неделю будет замедлять уборку пшеницы и, возможно, снижать ее качество, допускаю аналитики «Русагротранса». Продолжающиеся избыточные осадки на Урале и на большей части Сибири (это единственные макрорегионы, где ожидается рост производства пшеницы по сравнению с прошлым годом) могут привести к развитию сорняков и болезней растений и подтапливают поля.



Минсельхоз Башкирии уже оценил ущерб от переувлажнения почвы в результате обильных дождей в регионе более чем в 1 млрд руб., погибли посевы на площади свыше 120 тыс. га, причем пока оценена ситуация в 33 районах республики из 54. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее говорил «Агроинвестору», что в Поволжье картина неоднозначная, но в ряде регионов из-за обильных осадков до сих пор не могут толком начать уборку, поэтому округ в этом году будет давать пшеницу самого разного качества, в том числе очень плохого и внеклассную. Про Сибирь и Урал говорить еще рано, однако в ИКАР ожидают высокого валового сбора в этих округах, но, скорее всего, пшеницы с высоким содержанием протеина будет немного из-за обильных осадков.



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