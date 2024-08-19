Сбор зерна на 8,2 млн тонн меньше прошлогоднего

Убранные площади зерновых выше прошлогодних, но урожайность существенно ниже Д. Абрамов

По данным Минсельхоза на 14 августа, сбор зерновых и зернобобовых составлял 73,5 млн т, что на 8,2 млн т меньше, чем в 2023 году, пишет «Интерфакс». Посевы обмолочены с 22,5 млн га, что составляет 46,9% об общей площади, и на 116,6 тыс. га больше показателя годом ранее. Средняя урожайность — 32,7 ц/га против 36,7 ц/га год назад. В том числе пшеницы намолочено 59,8 млн т, что на 3,2 млн т меньше прошлогоднего. Посевы убраны с 17,1 млн га (57,5%), что почти на 1,3 млн га больше, чем в 2023-м. Но урожайность существенно ниже — 39,8 ц/га против 50,9 ц/га. В том числе твердой пшеницы собрано 184,8 тыс. т при урожайности 15,1 ц/га. Пока обмолочено 122,1 тыс. га из засеянных 881,2 тыс. га.



Ячменя на 14 августа было собрано 8,8 млн т, что на 3,4 млн т меньше, чем год назад. Снижение связано как с отставанием по убранным площадям, так и с более низкой урожайностью. Ячмень обмолочен с 2,9 млн га (40,5%), что на 936,6 тыс. га меньше, чем год назад, урожайность составляет 30,1 ц/га против 31,6 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается. Посевы обмолочены с 2,3 тыс. га (0,1%), собрано 7,9 тыс. т при урожайности 34 ц/га. Год назад в это время кукурузу еще не убирали.



«Уборка в этом году достаточно напряженная, погода вносит свои коррективы. Но в целом темп нас удовлетворяет», — сказал на прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что качество зерна превышает показатели 2023-го. Так, более 76% зерна, в частности пшеницы, соответствует 1-4 классам продовольственного качества.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что ранее Юг вызывал серьезные опасения — эксперты ожидали большого объема зерна с низким содержанием протеина. «Потом эта первичная паника закончилась. Урожай на Юге компактный, а протеин, возможно, даже выше среднего, при этом довольно мало фуража», — говорит Рылько. В Центре качество также неплохое — отмечается высокое содержание протеина, и опять же мало фуража. «Сочетание низкой доли фуража в Центре и на Юге приводит к тому, что наши животноводы в легкой панике вынуждены искать любую пшеницу, так как фуража в достаточных объемах нет», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, это усиливает конкуренцию за пшеницу с содержанием протеина 10,5-11,5% с экспортерами, которые ранее ее активно контрактовали. «А тут выясняется, что такой пшеницы мало, она нужна животноводам, и это, как ни странно, вызывает ажиотаж на рынке пшеницы с относительно низким содержанием протеина на Юге и в Сибири», — отмечает Рылько.



В Поволжье, по его словам, картина неоднозначная, но в ряде регионов из-за обильных осадков до сих пор не могут завершить уборку, поэтому округ в этом году будет давать пшеницу самого разного качества, в том числе очень плохого и внеклассную. Про Сибирь и Урал говорить еще рано, продолжает Рылько, однако в ИКАР ожидают высокого валового сбора в этих округах, но, скорее всего, пшеницы с высоким содержанием протеина будет немного из-за обильных осадков.



По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, ход уборочной кампании соответствует ожиданиям с учетом климатических особенностей сезона и финансового состояния сельхозорганизаций: темп уборки нормальный, а снижение валового сбора прогнозировалось ранее. По его словам, сокращение урожайности охватывает почти все регионы, где массово проходит сбор урожая. «Но снижение доходов сельхозпроизводителей из-за ограничительных действий в части зерновых и масличных привело к тому, что технологии стали упрощаться. Это дополнительный фактор к снижению урожайности», — сказал «Агроинвестору» Корбут. Кроме того, отмечает он, сократились посевные площади под зерновыми (кроме зернобобовых), что также влияет на снижение валового сбора, который, по оценкам эксперта, в этом сезоне составит 128-130 млн т. «Хотя все еще может измениться и в лучшую, и в худшую сторону — в зависимости от условий уборки в Сибири», — заключает Корбут.



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