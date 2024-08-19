разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Сбор зерна на 8,2 млн тонн меньше прошлогоднего

При этом качество зерна выше, чем в 2023 году

| Агроинвестор |

Убранные площади зерновых выше прошлогодних, но урожайность существенно ниже
Убранные площади зерновых выше прошлогодних, но урожайность существенно ниже

По данным Минсельхоза на 14 августа, сбор зерновых и зернобобовых составлял 73,5 млн т, что на 8,2 млн т меньше, чем в 2023 году, пишет «Интерфакс». Посевы обмолочены с 22,5 млн га, что составляет 46,9% об общей площади, и на 116,6 тыс. га больше показателя годом ранее. Средняя урожайность — 32,7 ц/га против 36,7 ц/га год назад. В том числе пшеницы намолочено 59,8 млн т, что на 3,2 млн т меньше прошлогоднего. Посевы убраны с 17,1 млн га (57,5%), что почти на 1,3 млн га больше, чем в 2023-м. Но урожайность существенно ниже — 39,8 ц/га против 50,9 ц/га. В том числе твердой пшеницы собрано 184,8 тыс. т при урожайности 15,1 ц/га. Пока обмолочено 122,1 тыс. га из засеянных 881,2 тыс. га.

Ячменя на 14 августа было собрано 8,8 млн т, что на 3,4 млн т меньше, чем год назад. Снижение связано как с отставанием по убранным площадям, так и с более низкой урожайностью. Ячмень обмолочен с 2,9 млн га (40,5%), что на 936,6 тыс. га меньше, чем год назад, урожайность составляет 30,1 ц/га против 31,6 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается. Посевы обмолочены с 2,3 тыс. га (0,1%), собрано 7,9 тыс. т при урожайности 34 ц/га. Год назад в это время кукурузу еще не убирали. 

«Уборка в этом году достаточно напряженная, погода вносит свои коррективы. Но в целом темп нас удовлетворяет», — сказал на прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что качество зерна превышает показатели 2023-го. Так, более 76% зерна, в частности пшеницы, соответствует 1-4 классам продовольственного качества. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько говорит, что ранее Юг вызывал серьезные опасения — эксперты ожидали большого объема зерна с низким содержанием протеина. «Потом эта первичная паника закончилась. Урожай на Юге компактный, а протеин, возможно, даже выше среднего, при этом довольно мало фуража», — говорит Рылько. В Центре качество также неплохое — отмечается высокое содержание протеина, и опять же мало фуража. «Сочетание низкой доли фуража в Центре и на Юге приводит к тому, что наши животноводы в легкой панике вынуждены искать любую пшеницу, так как фуража в достаточных объемах нет», — прокомментировал «» Рылько. По его словам, это усиливает конкуренцию за пшеницу с содержанием протеина 10,5-11,5% с экспортерами, которые ранее ее активно контрактовали. «А тут выясняется, что такой пшеницы мало, она нужна животноводам, и это, как ни странно, вызывает ажиотаж на рынке пшеницы с относительно низким содержанием протеина на Юге и в Сибири», — отмечает Рылько.

В Поволжье, по его словам, картина неоднозначная, но в ряде регионов из-за обильных осадков до сих пор не могут завершить уборку, поэтому округ в этом году будет давать пшеницу самого разного качества, в том числе очень плохого и внеклассную. Про Сибирь и Урал говорить еще рано, продолжает Рылько, однако в ожидают высокого валового сбора в этих округах, но, скорее всего, пшеницы с высоким содержанием протеина будет немного из-за обильных осадков.

По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, ход уборочной кампании соответствует ожиданиям с учетом климатических особенностей сезона и финансового состояния сельхозорганизаций: темп уборки нормальный, а снижение валового сбора прогнозировалось ранее. По его словам, сокращение урожайности охватывает почти все регионы, где массово проходит сбор урожая. «Но снижение доходов сельхозпроизводителей из-за ограничительных действий в части зерновых и масличных привело к тому, что технологии стали упрощаться. Это дополнительный фактор к снижению урожайности», — сказал «» Корбут. Кроме того, отмечает он, сократились посевные площади под зерновыми (кроме зернобобовых), что также влияет на снижение валового сбора, который, по оценкам эксперта, в этом сезоне составит 128-130 млн т. «Хотя все еще может измениться и в лучшую, и в худшую сторону — в зависимости от условий уборки в Сибири», — заключает Корбут. 

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства