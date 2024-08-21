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Экспорт пшеницы по итогам двух месяцев сезона-2024/25 может снизиться на 16%

В дальнейшем вывоз сезонно ускорится

| Агроинвестор |

С 1 по 20 августа Россия отгрузила на экспорт около 4,2 млн тонн основных видов зерновых
С 1 по 20 августа Россия отгрузила на экспорт около 4,2 млн тонн основных видов зерновых

За первые два месяца сезона-2024/25 Россия поставит на экспорт 8,2 млн т пшеницы против 9,8 млн т годом ранее, в том числе отгрузки в августе оцениваются в 4,6 млн т, прогнозирует аналитический центр «». На 20 августа объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы составил 3,9 млн т против 5,8 млн т в прошлом году. Вывоз второй месяц подряд ожидается ниже прошлогоднего на фоне снижения маржи экспортеров и относительно низкого спроса на пшеницу, говорится в сообщении центра.

Экспортные цены российской пшеницы находятся на исторически низкой отметке $220/т (FOB) против $252/т годом ранее, сравнивают аналитики. В то же время, цены в российских портах составляют 16,4 тыс. руб./т (за месяц они прибавили более 1,1 тыс. руб.) против 16,55 тыс. руб./т годом ранее. «При такой разнице цен маржа экспортеров составляет всего несколько долларов против двузначной маржи в прошлом году», — отмечают аналитики. Покупатели пшеницы в последние месяцы ведут себя осторожно, ожидая более низких цен.

«В ближайшие месяцы экспорт будет отставать от прошлогодних темпов, однако в дальнейшем он сезонно ускорится, косвенным подтверждением чего являются повышенные закупки на внутреннем рынке», — прогнозирует «». Экспорт пшеницы в сезоне-2024/25 центр оценивает на уровне 48,8 млн т против 52,4 млн т в прошедшем сельхозгоду. 

С 1 по 20 августа Россия отгрузила на экспорт около 4,2 млн т основных видов зерновых, что на 22% меньше, чем годом ранее (5,45 млн т), пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг . В том числе объем вывоза пшеницы составил почти 3,7 млн т против 4,4 млн т год назад, ячменя — 419 тыс. т (870 тыс. т), кукурузы — 130 тыс. т (167 тыс. т). Начавшаяся в июле тенденция сокращения отгрузок сохраняется, однако отставание от показателей прошлого сезона уже меньше: в июле экспорт был на 24% меньше, чем в июле 2023-го, сравнила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По ее оценке, экспорт основных видов зерновых в августе может быть на уровне 6,5 млн т, тогда как в августе прошлого года на внешние рынки было поставлено 7,7 млн т. В том числе вывоз пшеницы, по ее прогнозу, составит примерно 5,6 млн т (6,5 млн т годом ранее). «В целом это неплохие показатели, потому что за пять лет средние отгрузки в августе составляли 6,1 млн т, в том числе пшеницы — 5,4 млн т», — уточнила она.

Аналитики «» в первой декаде месяца оценивали, что экспорт пшеницы в августе может составить около 4,5 млн т против 5,4 млн т в августе 2023 года и 4,9 млн т в среднем для этого месяца за последние пять лет. По их данным, за первый месяц сезона-2024/25 за рубеж было поставлено около 3,6 млн т пшеницы (включая отгрузки в страны ЕАЭС), что выше среднего показателя за пять лет в 3,1 млн т, но меньше объема июля 2023-го (4,17 млн т).

По прогнозу Минсельхоза, в сезоне-2024/25 Россия может отправить на экспорт 60 млн т зерна, поставки по итогам прошедшего сельхозгода оцениваются в 72 млн т. Прогноз экспорта пшеницы пока не определен, сказала накануне глава ведомства Оксана Лут. «По пшенице окончательных прогнозов пока нет, цифры по уборке могут колебаться в сторону уменьшения. Когда поймем, сколько соберем, соответственно, сделаем дельту допустимую за счет квот, которые будем устанавливать в следующем году по экспорту», — цитирует ее ТАСС.

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