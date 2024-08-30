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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Погода негативно повлияла на бахчевые

Арбузы быстро поспели и их не успевают убирать

| Агроинвестор |

Урожай арбузов в этом году находится на уровне среднемноголетнего
Урожай арбузов в этом году находится на уровне среднемноголетнего

В этом году погода крайне отрицательно влияла на выращивание бахчевых. «Из-за аномальной жары мы получили переизбыток продукции — арбуз поспел мгновенно, и его очень много. А спрос низкий, — рассказал «» глава компании «Бахчеводы» (снабжение сельхозпредприятий семенами полевых и бахчевых культур, сельхозтехникой, средствами защиты растений, удобрениями и др.) из Оренбургской области Петр Есипчугов. — В итоге значительная часть продукции останется на поле, а многие производители могут обанкротиться». В целом же, по наблюдениям Есипчугова, урожай арбузов в этом году находится на уровне среднемноголетнего, а качество продукции хорошее.

Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий отмечает, что итоги сбора урожая арбузов и дынь пока подводить рано, так как сезон еще продолжается. «У нас есть две группы сообщений. Одна — от отдельных производителей, которые говорят, что урожайность у них упала чуть ли не в два раза. Другая — от Минсельхоза, который в конце июля рассчитывал, что сбор арбузов и дынь в этом году будет на уровне 2023-го, — прокомментировала она «». — Важно отметить, что сообщения о снижении урожая обычно приходят от хозяйств, которые столкнулись с проблемами. Те, у кого потери небольшие или кто, наоборот, вырастил больше, обычно не говорят об этом до окончания сезона».

В середине июня в Минсельхозе ожидали урожай бахчевых культур в организованном секторе на уровне 652 тыс. т, что чуть выше показателя предыдущего года (641,8 тыс. т), однако в конце июля ведомство скорректировало прогноз до 645 тыс. т. Козий напоминает, что в 2016 году производство бахчевых в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах составило 888 тыс. т, и в последующие годы постепенно снижалось «А сейчас 645 тыс. т считается хорошим результатом», — отмечает она.

По данным мониторинга ИА FruitNews, в июле минимальная цена на арбузы в магазинах розничных сетей выросла по сравнению с прошлым годом на 34%. «Однако июль — это только начало сбора урожая российских бахчевых, возможно, что в тот момент основную роль в ценообразовании играла импортная продукция и по итогам августа-сентября показатели будут другими», — говорит Ирина Козий.

По подсчетам аналитиков компании АТОЛ, которые опубликовала «Газета.ру» в середине августа, стоимость арбузов в июле в среднем составляла 72 руб./ кг, что на 2% дороже, чем в аналогичный период 2023-го. Однако уже за первые две недели августа медианная цена снизилась на 29%, до 51 руб./кг. Дыни, по данным АТОЛ, подорожали на 10%: в среднем в магазинах в июле килограмм стоил 131 руб. В августе цена снизилась на 25%, до 98 руб./кг.

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