Минсельхоз ожидает стабильных цен на арбузы и дыни

Из-за погодных условий урожайность бахчевых может снизиться Pixabay

В этом году урожай бахчевых агрокультур в организованном секторе составит 645 тыс. т, что на 0,5% больше, чем в 2023-м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минсельхоза. Агроведомство также уточняет, что по состоянию на 23 июля было собрано 50,3 тыс. т бахчевых, что на 16,1% выше показателя 2023-го. «В целом за последние годы производство бахчевых культур в организованном секторе держится на уровне 0,6-0,7 млн т, что позволяет в полной мере обеспечить спрос потребителей на внутреннем рынке. Ожидается, что стабильная ситуация, в том числе в отношении цен, сохранится и в дальнейшем», — сообщает Минсельхоз (цитата по «Известиям»).



Традиционным лидером по бахчевым культурам в России является Астраханская область — на нее приходится более 40% от общего объема их сбора в стране. Также к основным производителям бахчевых относятся Саратовская, Волгоградская, Ростовская, Херсонская области, Краснодарский край, Дагестан, Крым и Чечня. Но из-за природно-климатических условий сезон бахчевых в России приходится на вторую половину года, до этого они поступают преимущественно из дружественных стран, среди которых Узбекистан, Турция, Азербайджан, Китай, Колумбия, Вьетнам. «При этом поставки из-за рубежа значительно ниже объемов внутреннего производства и находятся на одном уровне в последние годы», — добавили в министерстве.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что погодные условия в основных регионах-производителях арбузов и дынь действительно негативно отразилась на них: из-за нехватки влаги они меньше, и, соответственно, урожайность будет ниже. При этом площадь под арбузами в этом году больше, чем в прошлом, поэтому, по словам Решетниковой, валовый сбор может быть на уровне 2023-го, но 0,5% роста, о котором говорит Минсельхоз, — это статистическая погрешность для таких объемов.



При этом дефицита бахчевых в этом году она не ожидает. «Другой вопрос, по каким ценам они будут продаваться», — добавляет эксперт. По ее словам, если раньше арбуз был доступным для всех, то сейчас 1 кг арбуза в Москве в рознице стоит примерно 60-70 руб., и минимум, до которого цена может упасть в этом сезоне — 50 руб./кг, но и это сомнительно. Речь идет об импортных арбузах, так как российских на прилавках пока очень мало, уточняет Решетникова. При этом оценить объемы ввоза сложно ввиду закрытой таможенной статистики, но, по словам эксперта, сейчас в Россию активно импортируются узбекские арбузы, а также другие плоды и ягоды. «Хорошо, что рынок не пустой. Другой вопрос — цены», — отмечает Решетникова. Она также добавляет, что на них, кроме погодных условий на юге России, безусловно влияет возросшая стоимость труда. По словам эксперта, в выращивании арбузов и дынь много ручной работы, и собирать их достаточно тяжело, то есть это труд в первую очередь для мужчин.



«Парламентская газета» ранее писала, что арбузы и дыни в России могут подорожать на 50% к уровню прошлого года. Так, по словам одного из ведущих фермеров Ставропольского края, специализирующегося на выращивании бахчевых, Романа Пономарева, бахчеводы с начала весны столкнулись сразу со множеством проблем. Сначала заморозки, потом — самое большое за последние годы нашествие вредителя трипса. Из-за него арбуз может быть на 20-50% меньше. Добавляет сложностей и отсутствие осадков. «Тем не менее, существенного дефицита мы не ожидаем. В прошлые и позапрошлые годы арбузов было столько, что к концу сезона половина из них просто оставалась в полях — не было спроса <...>. С другой стороны, даже той нехватки, с которой мы, скорее всего, столкнемся, будет достаточно, чтобы выросли цены — и отпускные, и потребительские», — комментировал Пономарев «Парламентской газете».



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сказала изданию, что из-за всех локальных катаклизмов, а также объективных экономических причин, например роста зарплат на производстве, а также удорожания топлива и расходников, у ягод и овощей сформировался свой «коридор инфляции» — 20-50% к концу года. «Единственное, на мой взгляд, пик подорожания бахчевых мы проходим уже сейчас», — считает она (цитата по «Парламентской газете»). При этом в августе, когда будет пик урожая, начнется постепенное снижение цен, говорит Козий.



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