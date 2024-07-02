Завод по производству томатной пасты в Астрахани будет запущен в этом году

Ежегодно предприятие будет выращивать 230 тысяч тонн томатов и производить 28 тысяч тонн пасты jilkin.ru

Завод по производству томатной пасты «Томарина» в Красноярском районе Астраханской области будет запущен в этом году. До конца года на предприятии планируется построить очистные сооружения, производственный корпус, котельные, офисное здание, складскую зону, теплицу и зону для ремонта техники. На сегодняшний день компания высадила на 650 га открытого грунта томаты сорта «Хайнц», собрать первый урожай планируется в июле-августе. «Это будет завод полного цикла. После того, как он начнет функционировать на полную мощность, ежегодно предприятие будет выращивать 230 тыс. т томатов и производить 28 тыс. т пасты», — рассказал министр сельского хозяйства региона Руслан Пашаев (цитата по сайту Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области). Ранее этому инвестпроекту был присвоен статус особо важного. Инвестор планирует вложить в него 8 млрд руб.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что в России нужны подобные проекты, поскольку большая часть томатной пасты до сих пор импортируется (как правило, из Китая). «Хотя в южных регионах, включая Астраханскую, Саратовскую и Самарскую области есть все условия для выращивания томатов в открытом грунте — они отлично подходят для промышленной переработки, так как значительно дешевле тепличных овощей», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



В советское время томатная паста не импортировалась и выпускалась на собственных мощностях, но после развала СССР производство овощей как в открытом, так и в закрытом грунте сильно сократилось. «То есть мы эту отрасль практически потеряли, но сейчас можно сказать, что она восстанавливается», — считает Решетникова. По ее словам, крайне важно возвращаться к самообеспеченности, поскольку, во-первых, томатная паста — продукт с длительным сроком годности (при условии соблюдения технологии производства). Во-вторых, объемы ее потребления крайне высокие: она используется не только в домохозяйствах, но и при промышленной консервации, в том числе рыбы, других овощей, бобовых.



Дефицит кадров — это основная сложность, с которой может столкнуться подобное предприятие, считает Решетникова. Кроме того, продолжает она, есть трудности с семенами: зарубежная селекция закупается по «серому» импорту из-за требований о локализации производства в России — иностранным компаниям их крайне трудно и дорого соблюдать. В то же время российские производители пока не удовлетворяют всех потребностей промышленной переработки, для которой критически важны устойчивость плодов к болезням и вредителям, их вкусовые качества, урожайность, единообразие и др.



«Томарина» — второе производство томатной пасты в Астраханской области. Первое — ПКФ «Астраханские консервы» — выпускает более 80 наименований рыбной, овощной и соковой продукции. В конце 2022 года «Агроинвестор» писал о планах компании «Агроинновации Астрахань» построить предприятие по производству и переработке томатов в Енотаевском районе Астраханской области. Тогда местная администрация сообщала, что к реализации проекта стоимостью 9 млрд руб. планируется приступить в 2023 году, в 2028-м он будет завершен.



В феврале 2024 года издание «Арбуз Today» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности писало, что оба проекта будут реализованы. «Завод по производству томатной пасты, реализуемый ООО “Томарино”, в 2023—2032 годах планируется реализовать в Красноярском районе, он в итоге будет выпускать 29 тыс. т томата. “Агроинновации Астрахань” в Енотаевском районе к 2030 году планирует пополнить объем томатной пасты на 65 тыс. т в год. Мы нацелены на то, чтобы производить в регионе томатную пасту в объеме, который позволит покрыть рынок всей России», — отмечали в ведомстве.



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