На мировом рынке возобновился рост цен на пшеницу

В сентябре объем отгрузок пшеницы на внешние рынки может составить 5,2 млн тонн Pixabay

На прошедшей неделе внутренний рынок пшеницы ослабевал на Юге под влиянием роста предложений, однако продолжил укрепляться в Центральной России при поддержке спроса переработчиков, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цены на пшеницу 4-го класса на Юге снизились на 150 руб., до 14 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — выросли на 150 руб., до 13,7-13,9 тыс. руб./т, в Поволжье — снизились на 150 руб., до 12,7-14 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены остались на уровне 10-10,5 тыс. руб./т без НДС. Рынок ожидает массового поступления нового урожая, который задерживается из-за позднего сева и дождливой погоды, отметили аналитики.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 350 руб. по сравнению с предыдущей неделей и составили 15,8-16 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — уменьшились на 300 руб., до 14,5 тыс. руб./т. В прошлом году в это время цены составляли 16,55 тыс. руб./т и 14,45 тыс. руб./т соответственно, сравнивают аналитики.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре сохранились на уровне $216/т FOB. При этом на мировом рынке к концу недели рост цен возобновился под влиянием новостей об ухудшении качества французской пшеницы и пересмотре Еврокомисией оценки валового сбора мягкой пшеницы в ЕС со 120,8 млн т месяц назад до 116,1 млн т, что на 10,7 млн т ниже среднего показателя за пять лет (126,8 млн т). Так, цена на французскую пшеницу выросла на $5, до $229/т, германская подорожала на $13, до $246/т, американская — на $2, до $215/т. Также на цены влияет сложная ситуация с уборкой в Сибири из-за непрекращающихся дождей (особенности в Омской области, где был введен режим ЧС), что ведет к увеличению потерь и ухудшению качества зерна. Кроме того, давление на рынок оказывали сообщения о стремлении Китая снизить импорт зерновых (ячменя и сорго) из-за рекордного урожая и падаюших цен на внутреннем рынке, отмечают аналитики «Русагротранса».



Оценка экспорта пшеницы из России в августе повышена с 4,95 млн т до 5,2 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС на фоне более высоких объемов отгрузки в глубоководных портах на Юге. В августе прошлого года на внешние рынки было отправлено около 5,4 млн т пшеницы, сравнивают аналитики. В прошлом месяце основным импортером российской пшеницы, по предварительным данным, стал Египет, закупивший 0,86 млн т. На втором месте Турция (0,5 млн т), куда с учетом запрета импорта пшеница поставлялась для дальнейшего реэкспорта в страны Ближнего Востока. На третьем — Саудовская Аравия (0,45 млн т), далее идут Иран (0,38 млн т) и Бангладеш (0,37 млн т). По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в сентябре экспорт пшеницы может составить 5,1-5,2 млн т с учетом вывоза в страны ЕАЭС. В первый осенний месяц прошлого года отгрузки были на уровне 5,5 млн т.



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