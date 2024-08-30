разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Урожайность сои на Юге вдвое ниже прошлогодней

Прогнозы валового сбора будут пересматриваться

| Агроинвестор |

Урожай сои в этом году может побить рекорд 2023-го благодаря увеличению посевных площадей
Урожай сои в этом году может побить рекорд 2023-го благодаря увеличению посевных площадей

Урожайность сои на Юге сейчас вдвое ниже прошлогодней, пишет поле.рф со ссылкой на сообщение аналитического центра компании . По данным аналитиков, по итогам обмолота 21% посевов культуры в Краснодарском крае урожайность составила 9,5 ц/га против 21,4 ц/га в 2023 году. Засуха, охватившая регионы Южного федерального округа, негативно сказалась на вегетации сои, и она в большей степени повлияет на урожай, чем майские заморозки, считают аналитики. Нехватка влаги в критические фазы развития, такие как цветение и образование стручков, приводит к снижению их количества, что напрямую влияет на урожайность.

Однако в Центральной России, где сосредоточена почти половина посевных площадей сои, в этом году сложились благоприятные погодные условия для агрокультуры. По данным на 28 августа средняя урожайность сои в ЦФО составила 16,6 ц/га, что на 18% выше, чем на аналогичную дату 2023 года. В целом аналитики прогнозируют рекордный урожай сои в этом году — 7,35 млн т против 6,8 млн т в 2023-м благодаря увеличению посевных площадей. 

Посевные площади под соей в этом году в целом по России выросли более чем на 17%, в том числе в ЦФО прибавка составила 30%, в ЮФО — 17,8%, в СКФО — 33%, говорит гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. Однако в Центре статистически пока убрано только около 5% от посевов сои, поэтому судить о ее урожайности преждевременно, обращает внимание гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. На валовых сборах сои в регионе отразятся далекие от оптимальных условия вегетации, а также возможные потери от атак ВСУ на Курскую и Белгородскую области. «Помимо валовки и урожайности важнейшим показателем на рынке сои является содержание белка, пока здесь ситуация тоже далека от оптимальной, но, повторюсь, какие-либо выводы делать еще рано», — прокомментировал «» Рылько. На Юге, по его словам, урожайность сои действительно сильно снизилась из-за засухи: пока она составляет около 10 ц/га, что примерно вдвое ниже прошлогоднего показателя.

Петриченко также говорит, что погодные условия далеки от оптимальных для сои почти везде кроме Дальнего Востока и Сибири, что приводит к существенному снижению урожайности: она сократится примерно на 11-12% в целом по стране. Ранее эксперт оценивал валовый сбор сои в России в 7,6 млн т, позже оценка была снижена до 7,4 млн т, сейчас она составляет 7 млн т, но это все равно пока выше, чем в прошлом году, однако только на 3-4%. В ЦФО, по оценкам Петриченко, урожай будет примерно равен прошлогоднему рекорду — 3,57 млн т. На Юге он составит 239 тыс. т вместо 400 тыс. т. «Считаю, что сейчас начнется массовое снижение прогнозов урожая 2024 года не только в России, но и вокруг нас, и в ЕС. Снижение не только по зерну, а особенно по масличным: их общее производство снизится», — добавил эксперт.

В ЦФО находится почти половина (47%) посевных площадей сои — 2,14 млн га, при этом в ЮФО соей засеяно всего 255,7 тыс. га, обращает внимание аналитик OleoScope Лилия Варыгина. «Показатели урожайности в Центре действительно носят определяющий характер. Средняя урожайность, по нашим данным, в ЦФО составляет 16,4 ц/га. В ЮФО — 9,1 ц/га», — прокомментировала она «». По словам Варыгиной, потери урожая от всех негативных факторов не повлияют на динамику и показатели производства в целом: валовой сбор сои OleoScope оценивает более чем в 7,3 млн т.

Собеседник «Агроинвестора» на рынке масличных также говорит, что урожайность сои в России на данный момент уступает уровню прошлого года, но это пока первые результаты уборочной кампании: полевые работы фактически только начинают активно разворачиваться, обмолот маслосемян стартовал далеко не во всех регионах. «Да, уже есть определенное снижение показателей на Кубани, но по ЦФО показатели пока неплохие», — добавляет он. Также, по словам собеседника «Агроинвестора», торговая активность сельхозпроизводителей не самая высокая, хотя переработчики, безусловно, уже контрактовали партии бобов нового урожая, идет серьезная конкуренция за высокий протеин. Заводы в целом готовы принимать и закупать сою, а далее все будет зависеть от конечной цены, в том числе на готовую продукцию, и желания фермеров торговать по той стоимости, которую им предлагают. Сейчас ожидания аграриев относительно цен на сырье находятся примерно на уровне сезона-2023/24, заключил собеседник «Агроинвестора».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства