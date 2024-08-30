Урожайность сои на Юге вдвое ниже прошлогодней

Урожай сои в этом году может побить рекорд 2023-го благодаря увеличению посевных площадей Pixabay

Урожайность сои на Юге сейчас вдвое ниже прошлогодней, пишет поле.рф со ссылкой на сообщение аналитического центра компании Ruseed. По данным аналитиков, по итогам обмолота 21% посевов культуры в Краснодарском крае урожайность составила 9,5 ц/га против 21,4 ц/га в 2023 году. Засуха, охватившая регионы Южного федерального округа, негативно сказалась на вегетации сои, и она в большей степени повлияет на урожай, чем майские заморозки, считают аналитики. Нехватка влаги в критические фазы развития, такие как цветение и образование стручков, приводит к снижению их количества, что напрямую влияет на урожайность.



Однако в Центральной России, где сосредоточена почти половина посевных площадей сои, в этом году сложились благоприятные погодные условия для агрокультуры. По данным на 28 августа средняя урожайность сои в ЦФО составила 16,6 ц/га, что на 18% выше, чем на аналогичную дату 2023 года. В целом аналитики Ruseed прогнозируют рекордный урожай сои в этом году — 7,35 млн т против 6,8 млн т в 2023-м благодаря увеличению посевных площадей.



Посевные площади под соей в этом году в целом по России выросли более чем на 17%, в том числе в ЦФО прибавка составила 30%, в ЮФО — 17,8%, в СКФО — 33%, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Однако в Центре статистически пока убрано только около 5% от посевов сои, поэтому судить о ее урожайности преждевременно, обращает внимание гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. На валовых сборах сои в регионе отразятся далекие от оптимальных условия вегетации, а также возможные потери от атак ВСУ на Курскую и Белгородскую области. «Помимо валовки и урожайности важнейшим показателем на рынке сои является содержание белка, пока здесь ситуация тоже далека от оптимальной, но, повторюсь, какие-либо выводы делать еще рано», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. На Юге, по его словам, урожайность сои действительно сильно снизилась из-за засухи: пока она составляет около 10 ц/га, что примерно вдвое ниже прошлогоднего показателя.



Петриченко также говорит, что погодные условия далеки от оптимальных для сои почти везде кроме Дальнего Востока и Сибири, что приводит к существенному снижению урожайности: она сократится примерно на 11-12% в целом по стране. Ранее эксперт оценивал валовый сбор сои в России в 7,6 млн т, позже оценка была снижена до 7,4 млн т, сейчас она составляет 7 млн т, но это все равно пока выше, чем в прошлом году, однако только на 3-4%. В ЦФО, по оценкам Петриченко, урожай будет примерно равен прошлогоднему рекорду — 3,57 млн т. На Юге он составит 239 тыс. т вместо 400 тыс. т. «Считаю, что сейчас начнется массовое снижение прогнозов урожая 2024 года не только в России, но и вокруг нас, и в ЕС. Снижение не только по зерну, а особенно по масличным: их общее производство снизится», — добавил эксперт.



В ЦФО находится почти половина (47%) посевных площадей сои — 2,14 млн га, при этом в ЮФО соей засеяно всего 255,7 тыс. га, обращает внимание аналитик OleoScope Лилия Варыгина. «Показатели урожайности в Центре действительно носят определяющий характер. Средняя урожайность, по нашим данным, в ЦФО составляет 16,4 ц/га. В ЮФО — 9,1 ц/га», — прокомментировала она «». По словам Варыгиной, потери урожая от всех негативных факторов не повлияют на динамику и показатели производства в целом: валовой сбор сои OleoScope оценивает более чем в 7,3 млн т.

Собеседник «Агроинвестора» на рынке масличных также говорит, что урожайность сои в России на данный момент уступает уровню прошлого года, но это пока первые результаты уборочной кампании: полевые работы фактически только начинают активно разворачиваться, обмолот маслосемян стартовал далеко не во всех регионах. «Да, уже есть определенное снижение показателей на Кубани, но по ЦФО показатели пока неплохие», — добавляет он. Также, по словам собеседника «Агроинвестора», торговая активность сельхозпроизводителей не самая высокая, хотя переработчики, безусловно, уже контрактовали партии бобов нового урожая, идет серьезная конкуренция за высокий протеин. Заводы в целом готовы принимать и закупать сою, а далее все будет зависеть от конечной цены, в том числе на готовую продукцию, и желания фермеров торговать по той стоимости, которую им предлагают. Сейчас ожидания аграриев относительно цен на сырье находятся примерно на уровне сезона-2023/24, заключил собеседник «Агроинвестора».



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