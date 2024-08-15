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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Мираторг» разработал семь гибридов кукурузы

Проект предполагает получение более 25,7 тысяч тонн семян кукурузы в год

| Агроинвестор |

Развитие селекции — важная составляющая бизнес-стратегии агрохолдинга
Развитие селекции — важная составляющая бизнес-стратегии агрохолдинга

«» в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства разработал семь новых высокоурожайных гибридов кукурузы. Специалисты центра селекции агрохолдинга создали родительские линии и производят из них семена гибридов с нужными признаками, способные давать высокие показатели урожайности в различных климатических зонах России, говорится в сообщении компании.

Развитие селекции в растениеводстве и снижение зависимости от импорта семян — важная составляющая бизнес-стратегии агрохолдинга. Первый селекционно-семеноводческий центр компании, специализирующийся на многолетних травах, был открыт в 2020 году в Орловской области. В августе прошлого года в Курской области начал работу второй селекционно-семеноводческий центр — по производству семенного материала зерновых и зернобобовых культур. Также готовится к запуску центр, специализирующийся на развитии перспективных гибридов кукурузы и их форм. Проект позволит увеличить долю отечественных гибридов кукурузы на внутреннем рынке и предполагает получение более 25,7 тыс. т семян кукурузы в год 16 зерновых и четырех универсальных гибридов. Полный цикл подработки и протравливание семян будут проводиться на базе кукурузокалибровочного завода мощностью 27 тыс. т в год.

Гибриды адаптированы для различных агротехнологий и обладают высокой толерантностью к патогенам. Усилия селекционеров «» направлены на повышение устойчивости кукурузы к стрессам от почвенной и воздушной засухи или высоких температур, на устойчивость к вредителям, болезням и полеганию и на обеспечение высокой урожайности и хорошей влагоотдачи при созревании. Собственная селекция позволит обеспечить семенами не только потребности компании, но и других сельхозпроизводителей.

На прошлой неделе «» сообщал, что в рамках проекта по развитию селекции и семеноводства картофеля в Калининградской области собран первый урожай высококачественных, полностью оздоровленных мини-клубней — 800 кг. В будущем это позволит получить высокий урожай для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах. Компания занимается выведением новых сортов картофеля в рамках подпрограммы ФНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ на 2017 — 2030 годы». Агрохолдинг инициировал большую научную работу, итогом которой станет внесение в Госреестр новых столовых и индустриальных сортов картофеля с заданными хозяйственно ценными признаками.

«Линейка семян “” расширяется и к следующему посадочному сезону мы готовы будем предложить сорта яровой пшеницы, ярового ячменя, овса, гороха, новые сорта сои с высоким содержанием протеина и масла. Ведем работу по выведению новых сортов ярового и озимого рапса, а также подсолнечника», — отметила пресс-служба агрохолдинга.

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