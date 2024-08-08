«Мираторг» собрал первый урожай мини-клубней картофеля в рамках селекционного проекта

Агрохолдинг инвестирует в селекционный картофельный проект около 1 млрд рублей «Вкусно — и точка»

«Мираторг» сообщил, что в рамках проекта по развитию селекции и семеноводства картофеля в Калининградской области собран первый урожай высококачественных, полностью оздоровленных мини-клубней — 800 кг. В будущем это позволит получить высокий урожай для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области, рассказал руководитель лаборатории «Мираторг Запад» Олег Новиков, слова которого приводятся в сообщении компании. Весь цикл выращивания семенного картофеля от меристемы в пробирке до классов Элита и РС-1 — стадий, готовой к продаже на семена, реализуется в Калининградской и Брянской областях. «Мираторг» инвестирует в селекционный картофельный проект около 1 млрд руб.



Агрохолдинг в партнерстве с коллегами из профильных государственных научных учреждений инициировал большую научную работу, итогом которой станет внесение в Госреестр новых столовых и индустриальных сортов картофеля с заданными хозяйственно ценными признаками. Это позволит не только закрыть внутренние потребности компании, но и обеспечить российским картофелем сеть «Вкусно — и точка», совместно с которой «Мираторг» возводит предприятие по переработке картофеля «Гранд Фрайз».



«Мираторг» занимается выведением новых сортов в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ на 2017 — 2030 годы» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Компания создала обширную производственную базу в Калининградской области и сконцентрировала кадровый потенциал, который позволяет реализовывать новые наукоемкие проекты. В регионе расположен энергосберегающий тепличный комплекс и центр микроклонального размножения растений с лабораторией по фитосанитарному контролю, позволяющей производить качественный семенной материал, свободный от инфекционной нагрузки.



«Картофель играет важную роль в обеспечении страны продовольствием, и увеличение его производства, улучшение качеств сортов — это задачи, над успешной реализацией которых работает вся наша команда», — отметила гендиректор «Мираторг Запад» Жанна Малькова. Картофель специально отобранных сортов, полученных в ходе реализации проекта, поступит на переработку на совместное предприятие «Мираторга» и сети «Вкусно — и точка» в Орловской области в четвертом квартале 2025 года. Завод мощностью 135 тыс. т готовой продукции в год будет выпускать картофель фри, картофель по-деревенски, оладьи (хашбраун) и картофельные хлопья.



«Картофель — один из самых популярных продуктов в меню “Вкусно — и точка”, с момента открытия мы продали более 630 млн порций. <…> Селекционная и семеноводческая работа “Мираторга” позволит нам обеспечить бесперебойные поставки картофеля в предприятия сети, а также гарантировать качество и вкус, которые ожидают получить гости наших предприятий», — прокомментировал владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор.



«Мираторг» и «Вкусно — и точка» подписали соглашение о строительстве совместного предприятия по переработке картофеля в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В июне 2023 года «Мираторг» сообщал, что вложения в проект в течение двух лет составят до 11,8 млрд руб., а двумя месяцами позже инвесторы приняли решение увеличить объем вложений на 5,7 млрд руб., чтобы повысить мощность предприятия по выпуску готовой продукции с планируемых ранее 100 тыс. до 120 тыс. т в год. В этом году на ПМЭФ «Мираторг» подписал соглашение с Орловской областью, которое предполагает увеличение инвестиций в проект еще на 1,7 млрд руб. и расширение мощности до 135 тыс. т в год. Сейчас общая стоимость проекта оценивается в 19,2 млрд руб.



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