«Чистополье» запускает проект по производству картофеля фри

Развитие производства картофеля фри позволяет аграриям получать продукт с высокой добавленной стоимостью flickr.com

Холдинговая компания «Чистополье» создала новое дочернее предприятие — «Чисто фри», которое специализируется на переработке и консервировании картофеля, следует из данных Rusprofile. Как выяснил «Коммерсантъ», сообщение о запуске нового проекта — производстве картофеля фри в больших объемах, было опубликовано на онлайн-торговой площадке «Агросервер». Компания намерена найти партнеров среди торговых сетей и участников рынка общественного питания для заключения договоров на поставку продукции.



По данным Минсельхоза, в 2023 году в товарном секторе было произведено 8,6 млн т картофеля, что на 18% больше, чем в 2022-м. Прогноз на 2024 год — 7,3 млн т. Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников сказал «Коммерсанту», что объем переработки растет в среднем на 3-4% в год, но не превышает 2-2,5 млн т, что приводит к избытку производственных мощностей. В Европе перерабатывается в среднем 50% урожая, а в некоторых странах — до 95%, сообщил он.



«Чистополье» - не единственный крупный производитель, который пытается развивать производство картофеля фри. Так, на Петербургском международном экономическом форуме «Мираторг» заключил соглашение о покупке оборудования для завода «Гранд Фрайз» в Мценском районе Орловской области на сумму 1,7 млрд руб. Этот завод сможет производить 135 тыс. т продукции в год. В прошлом году ГК «Атлантис» объявила о создании картофелеводческого комплекса в Калининградской области, включая площадку по производству картофеля фри. Инвестиции в этот комплекс оцениваются в 9 млрд руб.



Красильников отметил, что развитие производства картофеля фри позволяет аграриям получать продукт с высокой добавленной стоимостью и находить новые рынки сбыта. Однако он подчеркнул, что при таком значительном увеличении производственных мощностей потенциал внутреннего рынка скоро будет исчерпан, поэтому придется искать возможности для экспорта. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина называет перспективными страны Латинской Америки, где нет достаточных мощностей для переработки продукции. Она также отмечает, что российские производители надеются заменить значительную часть импорта на внутреннем рынке.



Агрохолдинг «Чистополье» основан в 2021 году и находится под контролем Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера Марата Хуснуллина. В его состав входит 12 сельскохозяйственных предприятий в Татарстане, 119 тыс. га пахотной земли, 7,8 тыс. голов крупного рогатого скота, а также три элеватора на 200 тыс. т. Урожай картофеля в 2023 году составил 22 тыс. т.



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