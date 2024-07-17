Урожай томатов открытого грунта в этом году может снизиться на 10-15%

Из-за жаркой погоды снижается и урожайность томатов, и их размер Ю. Эйвазова

По прогнозу компании «Технологии Роста», урожай томатов открытого грунта в этом году может сократиться на 10-15% (в 2023-м было собрано 1,07 млн т в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах). По словам гендиректора компании Тамары Решетниковой, томаты открытого грунта выращиваются в основном в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и на юге Приволжья. В этих регионах сейчас высокие температуры воздуха и мало осадков, что крайне негативно влияет на растения. Также, по прогнозам компании, урожай картофеля в этом году может быть на уровне или чуть ниже 2023-го (8,6 млн т в организованном секторе). Сокращение связано с жаркой погодой на Юге и в Центре. Производство овощей открытого грунта относительно 2023-го (5,5 млн т) может снизиться как минимум на 5%.



Из-за жаркой погоды снижается и урожайность томатов, и их размер, продолжает Решетникова. При этом вкусовые качества, как правило, определяются используемым сортом или гибридом, а высокие температуры обычно приводят к росту содержания сахара в плоде. Повлиять на урожайность могло бы орошение, но, во-первых, не у всех производителей есть поливальные системы, во-вторых, это неминуемо приведет к увеличению отпускных цен. «По нашим оценкам, ждать значительного снижения цен в этом году, как это обычно бывает с конца июля по середину сентября, не стоит. Они, конечно, снизятся, но не дойдут до тех показателей, что были в прошлом году, когда в пиковый период цены упали до уровня 2022-го», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, такая ситуация с ценами затронет овощи и открытого, и закрытого грунта, а также картофель. Кроме того, значительная часть выращенных в открытом грунте огурцов и томатов идет на переработку, продолжает эксперт. «Однозначно будет и увеличение закупочных цен на сырье и, скорее всего, придется привлекать импорт», — добавляет Решетникова.



В Союзе органического земледелия «Известиям» рассказали, что с проблемами выращивания томатов из-за аномально теплой погоды столкнулось большинство регионов Юга. В том числе Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, Крым и новые территории. Кроме того, проблемы есть и с картофелем. «Картофель и овощи открытого грунта достаточно чувствительны к погодным условиям, в том числе к жаре и осадкам», — рассказал «Известиям» председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. По его словам, пока производители картофеля оценивают объем будущего урожая с оптимизмом. Минсельхоз в 2024 году ожидает урожай картофеля на уровне 7,2 млн т.



По данным Минсельхоза, на 12 июля было собрано 255,7 тыс. т овощей открытого грунта, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы производства овощей защищенного грунта также выше прошлогодних: на 11 июля собрано 908,9 тыс. т (+3,6% к уровню 2023-го), из них огурцов — 528,7 тыс. т (+5,9%), томатов — 358 тыс. т (на уровне прошлого года). В Плодоовощном союзе «Известям» сказали, что благодаря высоким объемам валового сбора овощей защищенного грунта, в частности томатов, в 2024 году общий урожай таких культур ожидается на достойном уровне, что позволит в полной мере удовлетворить спрос.



Агроведомство не ожидает существенного подорожания плодоовощной продукции, несмотря на аномальные погодные условия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. №В условиях современного интенсивного растениеводства риски воздействия аномальных температур на культуры, по большей части, уже заложены в производственный процесс и минимизированы за счет применения агротехнологических приемов, в первую очередь мелиорации. К тому же существенный объем овощей выращивают в закрытом грунте, который не зависит от погодных условий», — поясняет Минсельхоз.



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