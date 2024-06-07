«Эко-культура» построит селекционно-семеноводческий центр в Подмосковье

Производственная мощность центра достигнет 110-120 млн семян томатов и огурцов в год «Эко-культура»

Агрохолдинг «Эко-культура» планирует построить селекционно-семеноводческий центр на территории Воскресенского городского округа Подмосковья для разработки новых сортов и гибридов овощей. Общий объем инвестиций оценивается в 10,7 млрд руб., сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Соглашение о строительстве центра было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором Московской области Андреем Воробьевым и президентом «Эко-культуры» Вадимом Шаблаковым.



Воробьев напомнил, что в прошлом году «Эко-культура» запустила в Воскресенске первую очередь тепличного комплекса, где на 35 га выращивают около 18 тыс. т овощей в год. По его словам, компания планирует построить селекционно-семеноводческий центр к 2026 году, чтобы самостоятельно разрабатывать новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата, что в перспективе позволит сократить зависимость от импорта, включая замещение голландских семян. К 2027 году производственная мощность центра достигнет 110-120 млн семян томатов и огурцов в год.



По информации пресс-службы, селекционно-генетический центр будет включать селекционный участок для разработки новых сортов и гибридов, семеноводческий участок для их выращивания, цех для обработки семян, лабораторно-исследовательский комплекс, а также лаборатории по средствам защиты и питанию растений, цифровым технологиям, конструкционным материалам и осветительным технологиям. Шаблаков подчеркнул, что строительство селекционно-семеноводческого центра является частью стратегии обеспечения продовольственной безопасности страны. Целью является возрождение отечественной селекции и обеспечение российского АПК семенами овощей, которые будут конкурентоспособны по вкусу, урожайности и устойчивости к болезням и вирусам.



В марте прошлого года «Эко-культура» заявляла о планах построить селекционно-семеноводческий центр в Раменском округе Подмосковья и завершить вторую очередь тепличного комплекса в Воскресенске к 2025 году, сообщала пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Инвестиции в проект на тот момент оценивались в 10 млрд руб.



На прошлой неделе премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился в Астане с основателем, председателем совета директоров «Эко-культуры» Александром Рудаковым для обсуждения строительства крупного тепличного комплекса в республике. По информации пресс-службы правительства Казахстана, холдинг строит тепличный комплекс в Келесском районе Туркестанской области. Первый этап проекта предусматривает создание теплицы на площади 51 га производственной мощностью более 28 тыс. т томатов в год. В ходе встречи обсуждался проект расширения площади тепличного комплекса до 500 га, что позволит производить свыше 240 тыс. т овощей круглогодично. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться через уже налаженные логистические и распределительные центры. Первую очередь проекта планируется запустить к концу следующего года.



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