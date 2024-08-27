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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Урожай гречихи будет ниже прошлогоднего

Однако дефицита гречихи и гречневой крупы не ожидается

| Агроинвестор |

Цены на гречиху и гречку снижаются
Цены на гречиху и гречку снижаются

По предварительному прогнозу, в этом году урожай гречихи может составить 1,3 млн т, что немного ниже прошлогоднего показателя, рассказал «» гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. В 2023-м, согласно Росстату, было собрано 1,47 млн т. «Пока ситуация с урожайностью гречихи выглядит неплохо. Вопрос в том, прекратятся ли дожди на Алтае, — прокомментировал эксперт. — Если погода там нормализуется, то российские производители агрокультуры соберут урожай в 1,3 млн т, а может, даже немного больше. Если же сильные дожди в регионе будут продолжаться, то и валовый сбор будет ниже». В любом случае, дефицита гречихи и, соответственно, гречневой крупы в нашей стране Петриченко не ожидает.

Снижение валового сбора, в первую очередь, будет связано с сокращением площади сева гречихи. По данным весеннего учета , в этом году площади под ней составили около 1,09 млн га против 1,23 млн га в 2023-м. Больше всего гречихи — 611,8 тыс. га — традиционно посеяли в Алтайском крае, правда, это почти на 15% меньше, чем в прошлом году. Другие крупные производители гречихи — Орловская область и Башкирия — также сократили посевы. В первой они уменьшились с 60,8 тыс. га до 41,1 тыс. га, во второй — с 87,7 тыс. га до 66,9 тыс. га. Вместе с тем, некоторые регионы увеличили посевы гречихи. Так, например, в Новосибирской области агрокультура, согласно Росстату, заняла 60,2 тыс. га против 54,5 тыс. га в прошлом году, в Челябинской — 58,6 тыс. га против 40,1 тыс. га.

В прошлом году валовой сбор гречихи вырос на 12,6% относительно 2022-го, урожай стал вторым после рекорда 2017-го, когда было получено более 1,5 млн т. По данным на 1 июля, запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих организациях были на 60% выше, чем годом ранее, — 118,2 тыс. т против 73,9 тыс. т. Представитель Центра Агроаналитики Минсельхоза ранее говорил «», что с учетом сформировавшихся остатков дефицит гречки в стране даже при снижении урожая маловероятен, благоприятным для аграриев был бы скорее рост экспорта данной агрокультуры, что поддержало бы рентабельность производства.

На конец июня средние цены производителей на гречиху составляли около 14,7 тыс. руб./т против 17,8 тыс. руб./т в июне прошлого года и 19,6 тыс. руб./т в январе 2024-го, следует из данных . Для сравнения, в начале прошлого года гречиха стоила свыше 22 тыс. руб. за тонну. Средняя цена в 2023 году составила 20,4 тыс. руб./т против 36,7 тыс. руб./т в 2022-м. В рознице средняя цена на гречневую крупу к 19 августа составила 82,67 руб./кг, в прошлом году в это время она стоила в среднем 87,96 руб./кг.

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