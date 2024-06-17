Темпы ярового сева отстают от прошлогодних

Посевы ярового ячменя будут самыми низкими за всю историю наблюдений Д. Насонова

К 10 июня аграрии провели сев яровых культур на площади 52,3 млн га. Это на 1,6 млн га меньше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза. К указанной дате было засеяно 93,5% от запланированной площади в 55,9 млн га. В том числе сев пшеницы был завершен на 12,3 млн га (92,3% от плана), что на 1,3 млн га меньше, чем в 2023 году. По кукурузе выполнено 95,5% плана сева (2,7 млн га), отставание составляет 49,9 тыс. га.



Превышение плана по посеву риса составило 3,8%, площадь под ним достигла 197,3 тыс. га (+14,2 тыс. га по сравнению с 2023 годом). Также превышен прошлогодний уровень посева сахарной свеклы — посеяно 1,129 млн га (+5,7%, или 84,5 тыс. га). Посев гречихи выполнен на 66,4% (818,9 тыс. га) с отставанием в 167,8 тыс. га. Подсолнечник посеян на 10,3 млн га (в прошлом году — 10,4 млн га), рапс — на 2,06 млн га (+23,2% к плану и на 487 тыс. га больше, чем в это же время в 2023 году). Соя занимает 3,86 млн га против 3,3 млн га в предыдущем году, выполнение плана составляет 96,1%. Отставание наблюдается по картофелю: в товарном секторе он посажен на 260,1 тыс. га (84,1% от плана), что на 25,9 тыс. га меньше, чем в прошлом году.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, отставание в посевах яровых связано в первую очередь с поздним севом на Урале и в Западной Сибири. Это, в свою очередь, произошло из-за переувлажнения почвы на фоне обильных дождей. «Примерно такая же ситуация на Дальнем Востоке и в Приморье. Но мы видим, что в последние недели это отставание преодолевается довольно быстро. Данные приходят с опозданием, поэтому однозначно сказать нельзя», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



В то же время сев масличных идет с опережением в сотни тысяч гектаров. А вот посевы ярового ячменя будут самыми низкими за всю историю наблюдений, отметил Рылько. Причиной стало падение интереса к данной культуре на фоне низких цен на ячмень в последние годы. Вместе ярового ячменя сеются масличные и кукуруза, уточнил он.



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