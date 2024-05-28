Роста цен на гречиху не ожидается

Цены на гречиху упали на фоне больших запасов Pixabay

В середине апреля Минсельхоз прогнозировал, что площади под гречихой в этом году составят более 1,2 млн га, что соответствует уровню прошлого года. Гречневая крупа — социально значимый продукт, цены и наличие в магазинах которого мониторит Минсельхоз, отмечают в подведомственном министерству Центре Агроаналитики. Поэтому глобального сокращения площади под ней точно не ожидается.



Одним из факторов, влияющих на объемы сева гречихи, является погода: это культура поздних сроков сева, и зачастую она выступает как страховой вариант, когда сроки посевных работ по другим агрокультурам уже вышли, прокомментировали «Агроинвестору» в Центре Агроаналитики. Так, например, было в прошлом и позапрошлом годах в Алтайском крае: в апреле — начале июня не было осадков, почва высохла и оказалась непригодной для сева ранее планируемых культур. В такой ситуации альтернативой выступают кормовые на зеленую подкормку или гречиха, у которой оптимальные сроки сева до середины июня, и она успевает вызреть в валках осенью.



Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман уточняет, что в Сибири гречиху сеют 5-10 июня. До этого периода заморозки в макрорегионе более вероятны, особенно в предгорьях Алтайского края, где очень много ее посевов. Он ожидает некоторого сокращения площадей под агрокультурой на Алтае из-за снижения цен на гречиху более чем вдвое относительно начала сезона. Правда, уменьшение посевов будет несущественным: гречиху в ряде предгорных районов края выращивать все равно рационально, так как она дает очень хороший урожай. Еще одна причина, по которой сильного снижения посевов агрокультуры в этом году не будет, в том, что карта посевных площадей создается осенью, и под запланированные культуры формируется запас семян, закупаются СЗР и удобрения.



Сокращать посевы гречихи планируют в Башкирии. Если в прошлом году в республике ее сеяли на 80 тыс. га в 50 районах из 54 — на треть больше, чем в 2022-м, то в текущем площади под гречихой в регионе будут уменьшены примерно на 3% относительно 2023-го, сообщало агентство «Башинформ».



Агропредприятие «Елань» из Оренбургской области более пяти лет назад выращивало гречиху в больших объемах — посевы составляли от 700 га до 1 тыс. га. Однако она стала низкорентабельной из-за снижения цены, и компания стала сокращать ее посевы — сначала до 450 га, а в последние два сезона, включая текущий, под нее отводят не более 200 га.



Общие запасы гречихи в России на складах переработчиков и сельхозпроизводителей Валерий Гачман оценивает как рекордные — свыше 300 тыс. т, что составляет около половины необходимого объема для годового производства гречневой крупы для внутреннего потребления. Он напоминает, что гречиха долгое время была очень высокомаржинальной культурой. «Еще весной 2022 года она стоила 60 тыс. руб./т, в августе- сентябре 2023-го ее цена составляла 25-30 тыс. руб./т, а за зиму 2024-го упала до 15-17 тыс. руб./т», — сравнил он.



В то же время, средние цены производителей на гречку с сентября прошлого года к марту текущего снизились больше чем на треть — с 42,5 тыс. руб./т до 26,8 тыс. руб./т. Вслед за ними потянулись и розничные цены. В мае оптовые и потребительские цены на гречневую крупу продолжали снижаться. Так, на 8 мая оптовые цены на гречневую крупу 1-го сорта, по данным Руспродсоюза, были на уровне 33,5 тыс. руб./т, тогда как в апреле они составляли 33,6 руб./т. Год назад гречневая крупа в первом квартале в опте стоила 41,7 тыс. руб./т.



Цены как на гречиху, так и на гречневую крупу достаточно стабильны последние несколько сезонов, сказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. При этом, добавляет он, на гречиху цены достаточно низкие, при этом она не будет дорожать ни в этом, ни в следующем сезоне, так как переходящие остатки очень большие, добавляет он.



«Если урожай гречихи снизится более существенно, чем предполагается, это несколько “взбодрит” рынок, особенно с учетом все большего включения новых регионов в экономику», — отметил он. Сейчас отмечается рост цен на традиционные злаки — пшеницу, ячмень, кукуруза из-за снижения прогнозов урожая. Пересмотр же цен на поздние агрокультуры, к которым относится гречиха, пока не актуален, хотя общий рост цен в итоге может затронуть и их, прогнозирует Петриченко.



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