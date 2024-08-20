Урожай ржи может быть самым низким за последние пять лет

В этом сезоне цены на рожь могут быть более привлекательными для растениеводов, чем в прошлом Pixabay

В этом году посевы ржи продолжили сокращаться. По данным Росстата, под урожай-2024 ее посеяли на 668 тыс. га против 834 тыс. га годом ранее. По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, это самый низкий показатель по площади сева агрокультуры за последние пять лет. Урожайность всегда примерно одна и та же — никаких радикальных изменений обычно не наблюдается, соответственно, валовой сбор ржи может сократиться пропорционально уменьшению посевов, сказал «Агроинвестору» Корбут.



По данным Росстата, в прошлом году урожай ржи составил около 1,7 млн т против 2,18 млн т в 2022-м. Минсельхоз США в августе понизил прогноз производства ржи в России до 1,35 млн т, тогда как в июле оценивал потенциал сбора на уровне 1,85 млн т.



Рожь — специфическая зерновая культура, которая идет только на внутренний продовольственный рынок для производства муки и немного на спирт, говорит Корбут. Ее фуражное использование утрачено, а экспорт ситуативный. Тем не менее, снижение посевных площадей под урожай текущего года он оценивает как достаточно значимое, особенно если учесть то, что оно произошло всего за год. «Те площади, которые мы имеем, 668 тыс. га — минимальный показатель, с 2019 года включительно они были больше. Рожь все-таки нужная культура для России», — подчеркивает он.



Корбут добавляет, что в этом году снизились посевы не только ржи, но и других зерновых — гречихи, ячменя. «Да и площади под пшеницей под урожай 2024-го уменьшились — “вылетевший” миллион гектаров — это не так мало, как кажется», — обращает внимание он.



Основная причина снижения посевов — низкие цены и слабый спрос. «Нужно, чтобы вырос спрос, соответственно и цены. Тогда сельхозпроизводители будут сеять больше ржи», — считает эксперт. Он полагает, что в этом году из-за снижения валового сбора ржи цены на нее могут быть более привлекательными для растениеводов, чем в предыдущем сезоне. По данным сайта аналитической компании «ПроЗерно», на 16 августа средняя цена на продовольственную рожь составляла 10245 руб./т — на 475 руб./т больше, чем неделей ранее. В прошлом году на аналогичную дату ее стоимость была на уровне 7523 руб./т.



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