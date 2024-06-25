Земельный банк крупнейших компаний АПК достиг 18,5 млн гектаров

Площадь земель под контролем «Мираторга» превысила 1,22 млн гектаров А. Кардашов

В очередной рейтинг крупнейших в России владельцев сельхозземель, составленный консалтинговой компанией BEFL, вошло 77 компаний — на четыре больше, чем в прошлом году, — которые в сумме контролируют 18,5 млн га (здесь и далее — данные на май). Это на 1,1 млн га выше общего показателя участников прошлого рейтинга. При этом на долю топ-5 игроков пришлось около 25% от совокупного земельного банка компаний, вошедших в список, — 4,6 млн га против примерно 4,4 млн га годом ранее. Земельный банк части компаний в этом году обновился за счет получения более актуальных данных от них либо из открытых источников, уточняет BEFL.



Топ-10 за год вырос на 158 тыс. га, и это почти полностью заслуга первых пяти компаний. Состав и позиции первой десятки впервые не изменились, отмечает BEFL. Лидерство удерживает «Мираторг» с 1,22 млн га земель, также ставший первым по приросту земельного банка за год (плюс 116 тыс. га). На второй позиции — «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с почти 1,13 млн га против примерно 1,1 млн га в прошлом списке. Третью строчку с неизменными 900 тыс. га занимает «Продимекс», четвертую — «Русагро» с 689 тыс. га (670 тыс. га годом ранее). Первую пятерку замыкает «ЭкоНива», земельный банк которой, согласно рейтингу, за год увеличился на 2 тыс. га, до 632 тыс. га.



Далее идут агрохолдинги «Степь» и «Био-Тон», как и год назад контролирующие соответственно 578 тыс. га (с учетом «РЗ Агро») и 550 тыс. га. Земельный банк группы «Агроинвест», занимающей восьмое место, увеличился на 1 тыс. га, до 451 тыс. га. «Авангард-Агро» сократил площадь земель под контролем примерно на 3 тыс. га, до 444 тыс. га. Земельный банк «Сибагро», которая замыкает топ-10, остался на уровне 411 тыс. га.



Лидерами по изменению земельного банка кроме «Мираторга» стали ГК АСБ, прибавившая 103 тыс. га, до 238 тыс. га и поднявшаяся с 44-го на 25-е место в рейтинге. Также значительно — на 98 тыс. га — увеличилась площадь земель под контролем «АФГ Националь»: с 298 тыс. га он стал 17-м в списке, тогда как в прошлом году был на 28-й позиции. Земельный банк сельхоздивизиона ГК «Арсиб» увеличился на 73 тыс. га, до 217 тыс. га. С этим показателем компания переместилась с 38-го на 29-е место. Пятерку лидеров по приросту земель закрывает МАПО, земельный банк которого расширился на 59 тыс. га, до 182 тыс. га. Объединение стало 34-м в рейтинге, тогда как в прошлом списке лидеров занимало 51-ю строчку. Также BEFL отмечает прирост площади земель под контролем «Агросилы» (плюс 40 тыс. га), холдинга «Зерно Жизни» (СИНКО, плюс 35 тыс. га), «Талины» и группы «Черкизово» (по 25 тыс. га).



Из рейтинга выбыли три компании: ГК «Заречное» (продана «АФГ Националь»), в прошлый раз делившая 63-е место с еще десятью компаниями, под контролем которых находится около 100 тс. га земель; агрохолдинг «Равис» (земельный банк в 2024 году значительно меньше 100 тыс. га, тогда как в прошлом списке он оценивался на уровне 100 тыс. га); племзавод «Комсомолец» (продан фонду Goodness Foods Agro), бывший 30-м в предыдущем рейтинге со 192 тыс. га.



В рейтинг вошло семь новых компаний, их общий земельный банк оценивается в 990 тыс. га. Среди новичков выше всех в списке Goodness Foods Agro — на 26 месте с 235 тыс. га. Инвестиционный фонд объединяет ГК «Иррико», ГК «Молочная культура», ГК «Яхрома» и племзавод «Комсомолец». На 31-е строчке — башкирская ГК «Урожай», которая объединяет ряд предприятий по растениеводству, молочному скотоводству, производству свинины и мяса птицы. Ее земельный банк составляет 200 тыс. га. Три следующих новых участник рейтинга — «АгриВолга» (ГК «Агранта», 115 тыс. га), агрохолдинг АСБ (114 тыс. га) и ГК «Агроэко» (113 тыс. га) — занимают соответственно места с 55-го по 57-е. Еще два новичка — ГК «Мартин» и «Шахунское молоко» - делят 67 место с еще девятью компаниями, земельный банк которых составляет около 100 тыс. га.



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