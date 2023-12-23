Инвестиционная активность в АПК в этом году снизилась

Текущее снижение маржинальности крупные агрохолдинги могут использовать для расширения своего земельного банка Pixabay

По данным «Кэпт», 2022 год был не только самым урожайным за последнее время, но и одним из самых богатых по количеству сделок и их объему. В 2023 году их количество снизилось, рассказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» директор департамента инвестиций и рынков капитала «Кэпт» Павел Лапшин. За 11 месяцев текущего года в сельском хозяйстве была оформлена 41 сделка на сумму 102 млрд руб. против 180 млрд руб. в 2022-м. «Но мы как консультанты понимаем, что снизилось только количество сделок, а инвестиционная активность в агросекторе в целом осталась на высоком уровне. По крайней мере, у нас запросов на сопровождение сделок в этом году меньше точно не стало», — подчеркнул он.



На рынке, по данным Лапшина, «хороших объектов» для инвесторов остается все меньше. «Под хорошими объектами мы понимаем компании с устойчивым денежным потоком, с прозрачной отчетностью и, самое главное, с разумными требованиями продавцов», — пояснил он. При этом спад по сделкам в текущем году произошел не только в сельском хозяйстве, но и почти во всех отраслях, однако на их фоне агросектор выглядит хорошо: в нем количество сделок за первое полугодие 2023-го, по данным «Кэпт», было больше, чем в нефтегазовой, финансовой сферах и здравоохранении.



Негативно повлияло снижение рентабельности в сельском хозяйстве: если в 2021-м в растениеводстве она доходила до 57% по EBITDA, то в 2022-м снизилась до 27,4%, а за девять месяцев текущего года — до 17,9%. Соответственно, отметил Лапшин, интерес к сектору со стороны непрофильных инвесторов, который был высок в позапрошлом году, уменьшился. В мясной отрасли рентабельность уже давно находится на не самых высоких уровнях, поэтому там другие драйверы — не новые игроки, а укрупнения старых, борьба за эффективность, рассказал Лапшин.



В числе крупных сделок этого года в растениеводстве Лапшин назвал покупку «Сигнет Капиталом» племзавода «Комсомольский» в Забайкальском крае, по две сделки было у АФК «Система» и компании «БиоТон».



«Лидером по количеству сделок в АПК стала компания “Таврос”, с ней связывают покупку компании “Лебеди”, которая выращивает подрабатывает и упаковывает рис, также у холдинга было несколько приобретений в птицеводстве. Всего на начало декабря на счету “Тавроса” семь сделок», — привел данные Лапшин.



Наибольшее разнообразие сделок в этом году отмечалось в пищевом производстве. Продолжился уход с рынка иностранных инвесторов. Самая яркая сделка в секторе — приобретение актива Heineken за 1 евро (плюс долговые обязательства) группой «Арнест», которая, напомнил эксперт, за последние полтора года собрала себе хорошую коллекцию из активов ушедших иностранцев. Также два актива приобрела «Черноголовка».



В рыбном сегменте было пять сделок, из которых две с участием относительно новых игроков — компании «Восточный актив», которая в этом году приобрела две компании на Камчатке, и АФК «Система». Две сделки было у «Инарктики». В тепличном сегменте по количеству и объемам сделок лидирует группа компаний «Рост». В молочном секторе Лапшин выделил крупную сделку компании ГАП «Ресурс».



Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов обратил внимание, что в плане инвестиционной активности год можно поделить на два тайм-фрейма. Первый — это январь-август, второй — остальная часть года. По август включительно инвестиционная активность в агросекторе выглядела достаточно позитивно — эксперты Россельхозбанка видели, что есть падение, но небольшое. Но события августа показали, что ситуация развивается не так, как она должна была развиваться, например, показательным был переход управления компанией Danone к Росимуществу, что оттолкнуло многие иностранные компании от сделок. Плюс, в сентябре добавился фактор повышения ключевой ставки ЦБ до 15%. В итоге те сделки, которые были уже в процессе, приостановились либо сдвинулись на следующий год.



«В целом, на рынке ситуация такая, что сейчас стоимость финансирования сделок М&А составляет примерно ключ плюс 3-4% — брать деньги под 18-19% годовых в надежде, что ключевая ставка упадет, не все готовы», — добавил он. Тем не менее, Россельхозбанк отмечает достаточно неплохую инвестиционную активность в агросекторе. Более того, есть повышенный интерес с точки зрения М&А к животноводству, птицеводству, свиноводству, так как там выросла маржинальность.



Растениеводство тоже остается интересным направлением, хотя сейчас оно не в фаворе, потому что маржинальность в секторе упала. «Но у холдингов сохраняется интерес к дальнейшей консолидации рынка и покупке земельных активов», — отметил Шумов. Он не исключает, что текущее снижение маржинальности крупные агрохолдинги будут использовать для наращивания своего земельного банка. В целом, пока на рынке сохраняется неопределенность — не совсем понятно, что будет в следующем году, добавил он.



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