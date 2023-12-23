разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Инвестиционная активность в АПК в этом году снизилась

Количество M&A сделок уменьшилось

| Агроинвестор |

Текущее снижение маржинальности крупные агрохолдинги могут использовать для расширения своего земельного банка
Текущее снижение маржинальности крупные агрохолдинги могут использовать для расширения своего земельного банка

По данным «Кэпт», 2022 год был не только самым урожайным за последнее время, но и одним из самых богатых по количеству сделок и их объему. В 2023 году их количество снизилось, рассказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» директор департамента инвестиций и рынков капитала «Кэпт» Павел Лапшин. За 11 месяцев текущего года в сельском хозяйстве была оформлена 41 сделка на сумму 102 млрд руб. против 180 млрд руб. в 2022-м. «Но мы как консультанты понимаем, что снизилось только количество сделок, а инвестиционная активность в агросекторе в целом осталась на высоком уровне. По крайней мере, у нас запросов на сопровождение сделок в этом году меньше точно не стало», — подчеркнул он.

На рынке, по данным Лапшина, «хороших объектов» для инвесторов остается все меньше. «Под хорошими объектами мы понимаем компании с устойчивым денежным потоком, с прозрачной отчетностью и, самое главное, с разумными требованиями продавцов», — пояснил он. При этом спад по сделкам в текущем году произошел не только в сельском хозяйстве, но и почти во всех отраслях, однако на их фоне агросектор выглядит хорошо: в нем количество сделок за первое полугодие 2023-го, по данным «Кэпт», было больше, чем в нефтегазовой, финансовой сферах и здравоохранении.

Негативно повлияло снижение рентабельности в сельском хозяйстве: если в 2021-м в растениеводстве она доходила до 57% по EBITDA, то в 2022-м снизилась до 27,4%, а за девять месяцев текущего года — до 17,9%. Соответственно, отметил Лапшин, интерес к сектору со стороны непрофильных инвесторов, который был высок в позапрошлом году, уменьшился. В мясной отрасли рентабельность уже давно находится на не самых высоких уровнях, поэтому там другие драйверы — не новые игроки, а укрупнения старых, борьба за эффективность, рассказал Лапшин.

В числе крупных сделок этого года в растениеводстве Лапшин назвал покупку «Сигнет Капиталом» племзавода «Комсомольский» в Забайкальском крае, по две сделки было у и компании «БиоТон».

«Лидером по количеству сделок в АПК стала компания “Таврос”, с ней связывают покупку компании “Лебеди”, которая выращивает подрабатывает и упаковывает рис, также у холдинга было несколько приобретений в птицеводстве. Всего на начало декабря на счету “Тавроса” семь сделок», — привел данные Лапшин.


Наибольшее разнообразие сделок в этом году отмечалось в пищевом производстве. Продолжился уход с рынка иностранных инвесторов. Самая яркая сделка в секторе — приобретение актива Heineken за 1 евро (плюс долговые обязательства) группой «Арнест», которая, напомнил эксперт, за последние полтора года собрала себе хорошую коллекцию из активов ушедших иностранцев. Также два актива приобрела «Черноголовка».

В рыбном сегменте было пять сделок, из которых две с участием относительно новых игроков — компании «Восточный актив», которая в этом году приобрела две компании на Камчатке, и . Две сделки было у «Инарктики». В тепличном сегменте по количеству и объемам сделок лидирует группа компаний «Рост». В молочном секторе Лапшин выделил крупную сделку компании .

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов обратил внимание, что в плане инвестиционной активности год можно поделить на два тайм-фрейма. Первый — это январь-август, второй — остальная часть года. По август включительно инвестиционная активность в агросекторе выглядела достаточно позитивно — эксперты Россельхозбанка видели, что есть падение, но небольшое. Но события августа показали, что ситуация развивается не так, как она должна была развиваться, например, показательным был переход управления компанией к Росимуществу, что оттолкнуло многие иностранные компании от сделок. Плюс, в сентябре добавился фактор повышения ключевой ставки ЦБ до 15%. В итоге те сделки, которые были уже в процессе, приостановились либо сдвинулись на следующий год.

«В целом, на рынке ситуация такая, что сейчас стоимость финансирования сделок М&А составляет примерно ключ плюс 3-4% — брать деньги под 18-19% годовых в надежде, что ключевая ставка упадет, не все готовы», — добавил он. Тем не менее, отмечает достаточно неплохую инвестиционную активность в агросекторе. Более того, есть повышенный интерес с точки зрения М&А к животноводству, птицеводству, свиноводству, так как там выросла маржинальность.

Растениеводство тоже остается интересным направлением, хотя сейчас оно не в фаворе, потому что маржинальность в секторе упала. «Но у холдингов сохраняется интерес к дальнейшей консолидации рынка и покупке земельных активов», — отметил Шумов. Он не исключает, что текущее снижение маржинальности крупные агрохолдинги будут использовать для наращивания своего земельного банка. В целом, пока на рынке сохраняется неопределенность — не совсем понятно, что будет в следующем году, добавил он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории

«Агротехника и технологии»

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории
«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023
«Агроинвестор» №12, декабрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2023
Кредиты становятся роскошью. Где агросектору брать деньги на ведение и развитие бизнеса

«Агроинвестор»

Кредиты становятся роскошью. Где агросектору брать деньги на ведение и развитие бизнеса
Дешево и сердито. Дискаунтеры захватывают российский рынок

«Агроинвестор»

Дешево и сердито. Дискаунтеры захватывают российский рынок