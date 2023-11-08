«КДВ Групп» планирует купить более 2 тысяч гектаров земель в Подмосковье

Исторически земли в Клинском районе использовались для молочного животноводства Е. Разумный

ООО «КДВ Агрохолдинг», входящее в структуру «КДВ Групп», планирует выкупить 2,25 тыс. га сельхозземель в Клинском районе Подмосковья в рамках банкротства бывшей структуры группы АСТ Тельмана Исмаилова «АСТ — Колхоз "Клинский"». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр сведений о банкротстве. «КДВ Агрохолдинг» стал единственным участником торгов и получил предложение приобрести два лота по начальной цене в 369,8 млн руб.



После признания «АСТ — Колхоз "Клинский"» банкротом в 2019 году на его балансе было около 2,5 тыс. га земель, указано в описи имущества. В мае агрофирма «Елгозинское», занимающаяся молочным производством в этом районе, договорилась о покупке более 240 га земель. Томская компания «КДВ» под управлением Дениса Штенгелова производит снеки, кондитерские изделия, соусы и другие продукты под брендами «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино» и Calve. По результатам 2022 года группа заняла пятое место в рейтинге Infoline Food&Drink Russia с выручкой 213,1 млрд руб.



Ранее АСТ планировала строительство жилья, молокозаводов и предприятия по производству крахмала на землях в Клинском районе, сообщал Forbes в 2009 году. Однако эти проекты не были реализованы. В 2008-м на Черкизовском рынке, принадлежавшем АСТ, правоохранительные органы обнаружили контейнеры с контрафактной продукцией стоимостью $2 млрд. В результате рынок был закрыт, а Тельман Исмаилов покинул Россию.



В 2015 году бизнесмен был признан банкротом арбитражным судом Московской области, затем аналогичные процедуры начались и в структурах АСТ. В России Тельмана Исмаилова также обвиняли в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина, Юрия Брылева и похищении певца Авраама Руссо. Однако в 2021 году власти Черногории предоставили экс-владельцу группы АСТ политическое убежище.



Инвестиционный банкир Илья Шумов рассказал «Коммерсанту», что исторически земли в Клинском районе использовались для молочного животноводства и, вероятно, КДВ планирует возродить этот бизнес. Согласно оценкам генерального директора Streda Consulting Алексея Груздева, на площади около 2 тыс. га можно разместить молочную ферму на 1,2-1,5 тыс. голов дойного стада, которая при должной эффективности может производить 10-15 тыс. т молока в год. Стоимость такого проекта эксперт оценивает в 2-2,5 млрд руб.



По информации источников «Коммерсанта», у КДВ аграрный бизнес развивается параллельно с основным. По данным BEFL на август 2023 года, «КДВ Агрохолдинг» управлял 337 тыс. гектаров сельхозземель. Хозяйства находятся в Алтайском крае, Тамбовской, Орловской и Кемеровской областях. А сельхозземли «АСТ — Колхоз "Клинский"» могут стать для «КДВ Агрохолдинга» первым активом в Подмосковье.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что молочная ферма в Подмосковье — это доступ к премиальному рынку и различным формам поддержки. «Понимая ценность подмосковных земель в первую очередь как для строительства жилья, так и отсутствия в портфеле «КДВ Групп» самостоятельного молочного направления — все это вызывает вопросы об истинной цели сделки. Если группа решила развивать молочный бизнес в своей структуре, то логичнее было бы купить уже существующее молочное хозяйство. Но строить с нуля молочное предприятие на золотых землях Подмосковья, не имея компетенций в данном бизнесе — это достаточно рисковый шаг», — считает эксперт.



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