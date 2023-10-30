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Группа «Черкизово» купила 15 тысяч гектаров земли в Белгородской области

Земельный банк компании увеличился до 355 тысяч гектаров

| Агроинвестор |

На новых участках компания будет выращивать пшеницу, кукурузу и сою для своих комбикормовых предприятий
На новых участках компания будет выращивать пшеницу, кукурузу и сою для своих комбикормовых предприятий

Группа «» продолжает расширять земельный банк: компания сообщила, что приобрела сельхозземли в Белгородской области и будет выращивать там пшеницу, кукурузу и сою для своих комбикормовых предприятий. Продавцом земельных участков стало ООО «Бенталь», покупателем — две структуры агрохолдинга: «Земельная компания » и «-Растениеводство». Стоимость сделки не уточняется.

В результате сделки группа получила земельные участки общей площадью около 15 тыс. га, из которых 11 тыс. га находятся в собственности, 4 тыс. га — в долгосрочной аренде. Также во владение «» перешли две растениеводческие базы со складскими помещениями. Компания займется выращиванием агрокультур на новых участках со следующего года.

Это первые растениеводческие активы «» в Белгородской области, где у компании уже есть производство полуфабрикатов из мяса птицы, а также предприятия по выпуску инкубационного яйца. С учетом сделки общий земельный банк «» увеличится до 355 тыс. га. Ранее в этом году агрохолдинг приобрел около 10 тыс. га в Тульской области, где ранее компания также не занималась растениеводством, писал «».

Согласно рейтингу компании , по итогам 2022 года группа «» заняла 14-е место по площади земельного банка с 331 тыс. га. За прошлый год он увеличился на 31 тыс. га, что позволило компании подняться на три позиции в списке. Большая часть земель группы расположена в Липецкой, Орловской, Тамбовской, Воронежской и Пензенской областях.

Аналитики консалтинговых компаний Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России) и LM Investments ожидают увеличения числа сделок M&A в АПК. Сохранение высокого уровня рентабельности в отрасли будет способствовать тренду ее консолидации. Аналитик ФГ «» Анна Буйлакова ранее говорила «», что крупные игроки продолжат развиваться за счет приобретения более мелких компаний. Вертикальные M&A усиливают контроль за цепочкой поставок, что положительно влияет на операционную стабильность, отмечала она.

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