Группа «Черкизово» купила 15 тысяч гектаров земли в Белгородской области

На новых участках компания будет выращивать пшеницу, кукурузу и сою для своих комбикормовых предприятий Pixabay

Группа «Черкизово» продолжает расширять земельный банк: компания сообщила, что приобрела сельхозземли в Белгородской области и будет выращивать там пшеницу, кукурузу и сою для своих комбикормовых предприятий. Продавцом земельных участков стало ООО «Бенталь», покупателем — две структуры агрохолдинга: «Земельная компания Черкизово» и «Черкизово-Растениеводство». Стоимость сделки не уточняется.



В результате сделки группа получила земельные участки общей площадью около 15 тыс. га, из которых 11 тыс. га находятся в собственности, 4 тыс. га — в долгосрочной аренде. Также во владение «Черкизово» перешли две растениеводческие базы со складскими помещениями. Компания займется выращиванием агрокультур на новых участках со следующего года.



Это первые растениеводческие активы «Черкизово» в Белгородской области, где у компании уже есть производство полуфабрикатов из мяса птицы, а также предприятия по выпуску инкубационного яйца. С учетом сделки общий земельный банк «Черкизово» увеличится до 355 тыс. га. Ранее в этом году агрохолдинг приобрел около 10 тыс. га в Тульской области, где ранее компания также не занималась растениеводством, писал «Агроинвестор».



Согласно рейтингу компании BEFL, по итогам 2022 года группа «Черкизово» заняла 14-е место по площади земельного банка с 331 тыс. га. За прошлый год он увеличился на 31 тыс. га, что позволило компании подняться на три позиции в списке. Большая часть земель группы расположена в Липецкой, Орловской, Тамбовской, Воронежской и Пензенской областях.



Аналитики консалтинговых компаний Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России) и LM Investments ожидают увеличения числа сделок M&A в АПК. Сохранение высокого уровня рентабельности в отрасли будет способствовать тренду ее консолидации. Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова ранее говорила «Агроинвестору», что крупные игроки продолжат развиваться за счет приобретения более мелких компаний. Вертикальные M&A усиливают контроль за цепочкой поставок, что положительно влияет на операционную стабильность, отмечала она.



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