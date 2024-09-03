разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Российским семенам нужен качественный маркетинг

Для развития отечественного семеноводства также важен экспорт

| Агроинвестор |

Минсельхоз планирует сохранить квоты на импортные семена из недружественных стран в 2025 году
Минсельхоз планирует сохранить квоты на импортные семена из недружественных стран в 2025 году

Важным шагом перехода на российские семена является донесения ценности этого перехода до конечного потребителя — сельхозпроизводителей, сказал управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании Марк Гехт в ходе пресс-конференции, посвященной итогам форума «Русское поле — 2024». По его словам, для этого нужно тесно взаимодействовать с селекционерами, фермерами, переработчиками, использовать разные каналы продаж.

«Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день 95% всех продаж на рынке осуществляется на офлайн-площадках. Но важно экспериментировать, привлекать новые методы продвижения, в том числе интернет-магазины, маркетплейсы, работать над качеством продукта, над экспертизой менеджеров по продажам, консультантов», — перечислил Гехт. Необходимо применить к нашей выдающейся селекции все зарубежные практики в кратчайшие сроки, подчеркнул он.

«Сейчас мы видим очень положительную динамику по импортозамещению, и надеюсь, что мы темп сбавлять не будем, и показатели продовольственной безопасности выполним даже с опережением», — добавил Гехт. Все необходимое для обеспечения посевной с точки зрения селекции и производства у поставщиков семян, работающих в России, есть, необходимо только провести качественную работу по их продвижению.

Председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач напомнил, что планирует сохранить квоты на импортные семена из недружественных стран в 2025 году, их размеры будут рассчитывать с учетом наличия в России семян собственной селекции. При этом объединение считает, что квоты на семена кукурузы должны быть нулевыми, по подсолнечнику — они должны стремиться к нулю.

В ходе пресс-конференции Лобач также обратил внимание, что существенную негативную роль на рынке семян продолжают играть контрафакт и фальсификат. По данным Ассоциации, в 2011 году его доля составляла 33%, к 2022-му показатель снизился до 8%, а сейчас находится на уровне 15%. «При это фальсифицируют значительно большие семена иностранной селекции, нежели российской», — добавил он.

Вместе с тем, для развития отечественного семеноводства также важен экспорт. «Россия никогда не прекращала экспорт семян, даже в 1990-е, в 2010-е годы, — отметил Лобач. — Сейчас мы в больших объемах экспортируем семена колосовых, риса, отправляем на внешние рынки сою, подсолнечник, кукурузу, даже семена сахарной свеклы. Причем не только в страны ближнего зарубежья, но и в государства Африки и Латинской Америки». Экспорт нужен нам не только для того, чтобы освобождать рынок от излишков, но и для подтверждения нашей конкурентоспособности — это независимая оценка качества нашей семенной продукции, считает Лобач. «Семена нашей сахарной свеклы поставляются в Египет уже три года. Может быть, в небольших объемах, но если идут повторные заказы, это значит, что наши семена конкурентоспособны», — подчеркнул он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства