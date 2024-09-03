Российским семенам нужен качественный маркетинг

Минсельхоз планирует сохранить квоты на импортные семена из недружественных стран в 2025 году Pixabay

Важным шагом перехода на российские семена является донесения ценности этого перехода до конечного потребителя — сельхозпроизводителей, сказал управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт в ходе пресс-конференции, посвященной итогам форума «Русское поле — 2024». По его словам, для этого нужно тесно взаимодействовать с селекционерами, фермерами, переработчиками, использовать разные каналы продаж.



«Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день 95% всех продаж на рынке осуществляется на офлайн-площадках. Но важно экспериментировать, привлекать новые методы продвижения, в том числе интернет-магазины, маркетплейсы, работать над качеством продукта, над экспертизой менеджеров по продажам, консультантов», — перечислил Гехт. Необходимо применить к нашей выдающейся селекции все зарубежные практики в кратчайшие сроки, подчеркнул он.



«Сейчас мы видим очень положительную динамику по импортозамещению, и надеюсь, что мы темп сбавлять не будем, и показатели продовольственной безопасности выполним даже с опережением», — добавил Гехт. Все необходимое для обеспечения посевной с точки зрения селекции и производства у поставщиков семян, работающих в России, есть, необходимо только провести качественную работу по их продвижению.



Председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач напомнил, что Минсельхоз планирует сохранить квоты на импортные семена из недружественных стран в 2025 году, их размеры будут рассчитывать с учетом наличия в России семян собственной селекции. При этом объединение считает, что квоты на семена кукурузы должны быть нулевыми, по подсолнечнику — они должны стремиться к нулю.



В ходе пресс-конференции Лобач также обратил внимание, что существенную негативную роль на рынке семян продолжают играть контрафакт и фальсификат. По данным Ассоциации, в 2011 году его доля составляла 33%, к 2022-му показатель снизился до 8%, а сейчас находится на уровне 15%. «При это фальсифицируют значительно большие семена иностранной селекции, нежели российской», — добавил он.



Вместе с тем, для развития отечественного семеноводства также важен экспорт. «Россия никогда не прекращала экспорт семян, даже в 1990-е, в 2010-е годы, — отметил Лобач. — Сейчас мы в больших объемах экспортируем семена колосовых, риса, отправляем на внешние рынки сою, подсолнечник, кукурузу, даже семена сахарной свеклы. Причем не только в страны ближнего зарубежья, но и в государства Африки и Латинской Америки». Экспорт нужен нам не только для того, чтобы освобождать рынок от излишков, но и для подтверждения нашей конкурентоспособности — это независимая оценка качества нашей семенной продукции, считает Лобач. «Семена нашей сахарной свеклы поставляются в Египет уже три года. Может быть, в небольших объемах, но если идут повторные заказы, это значит, что наши семена конкурентоспособны», — подчеркнул он.



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