«ПроЗерно»: сбор подсолнечника может снизиться до 15 млн тонн

Самая высокая текущая урожайность подсолнечника — в Липецкой области В. Бычков

Аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз урожая подсолнечника на 0,6 млн т, до 15 млн т без учета новых регионов, пишет «Интерфакс». В прошлом году валовой сбор агрокультуры составил 17,25 млн т. Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко оценивает ситуацию с подсолнечником как «самую драматичную». Также уменьшен прогноз по сое — с 7,7 млн т до 7,37 млн т (6,82 млн т в 2023 году). При этом сейчас урожайность подсолнечника и сои в южных регионах снижается, так что оценки еще могут быть ухудшены, добавил эксперт.



По данным аналитического центра компании Ruseed, уборка подсолнечника началась в 18 регионах, к 5 сентября было обмолочено почти 745 тыс. га посевов — 6,8% от плановой уборочной площади. По оценке аналитиков, подсолнечник в этом году посеян на 10,9 млн га с учетом новых регионов. Без них, согласно Росстату, площадь сева составила 9,75 млн га (9,82 млн га в 2023-м).



По темпу уборки лидирует Краснодарский край, где подсолнечник обмолочен с 47,9% посевов. На втором месте Ставрополье (41,4%), на третьем — Адыгея (33,4%). Меньше всего — пока 0,04% площади — убрано в Саратовской области, которая занимает первое место по площади сева подсолнечника (1,45 млн га, по данным Росстата). В Оренбургской области (регион № 2 по площади сева подсолнечника с 1,18 млн га) агрокультуру еще не начали убирать, в Ростовской области (третье место по площади сева, 945,1 тыс. га) подсолнечник обмолочен с 17% площадей.



По расчетам «Агроинвестора» на основе данных аналитиков Ruseed, текущая средняя урожайность подсолнечника составляет 18,47 ц/га. По итогам прошлого года средний сбор с гектара был на уровне 18,4 ц. Сейчас самая высокая урожайность зафиксирована в регионах Центрального федерального округа, отмечают аналитики. Так, в Липецкой области аграрии получили 36 ц/га (22,8 ц/га по итогам прошлого года, согласно Росстату), в Курской — 26,4 ц/га (26,2 ц/га), в Тамбовской — 24,1 ц/га (22,2 ц/га). Кроме того, хорошая урожайность подсолнечника отмечается в Кабардино-Балкарии — 31,3 ц/га (22,8 ц/га).



В лидирующем по темпу уборки Краснодарском крае текущая средняя урожайность подсолнечника составляет 19,8 ц/га (27,6 ц/га в 2023-м), в Ставропольском крае — 16,1 ц/га (22,3 ц/га), в Адыгее — 16,8 ц/га (20,5 ц/га). В Саратовской области, где уборочная кампания по подсолнечнику только началась, урожайность составляет 8,1 ц/га (14,9 ц/га), в Ростовской области — 14,4 ц/га (25 ц/га).



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