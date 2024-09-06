Аналитики понизили прогноз урожая зерна сразу на 2 млн тонн

Прогноз еще может быть пересмотрен в сторону уменьшения Т. Кулистикова

Аналитическая компания «ПроЗерно» по итогам августа понизила прогноз урожая зерна в России сразу на 2 млн т, до 126 млн т без учета новых регионов, пишет «Интерфакс». По словам гендиректора компании Владимира Петриченко, причин для такой корректировки несколько. Прежде всего — сокращение на 3,7%, до 46,13 млн га, посевных площадей: посевы зерновых стали минимальными с 2014 года. К тому же урожайность в этом году будет на 9,7% ниже прошлогодней — в среднем 27,3 ц/га против 30,3 ц/га год назад.



Прогноз снижен в основном из-за кукурузы, ее урожай может составить 12,4 млн т, хотя в июле «ПроЗерно» оценивало потенциал сбора на уровне 14,74 млн т. В последний раз валовой сбор кукурузы был ниже лишь в 2018 году, сравнил Петриченко. По данным Росстата, тогда было намолочено 11,4 млн т. По словам эксперта, основное падение урожайности кукурузы отмечается на Юге и Северном Кавказе, также есть некоторое снижение в Центре и Поволжье, отчасти его компенсирует небольшое увеличение сбора на Дальнем Востоке.



Также из-за падения урожайности уменьшена оценка производства ячменя — с 17,5 млн т до 17,15 млн т. Вместе с тем оценка валового сбора пшеницы незначительно повышена — с 82,55 млн т до 82,8 млн т. При этом Петриченко отметил, что текущая урожайность кукурузы в южных регионах продолжает снижаться, то есть августовские оценки — это «оптимистичный вариант, итоги уборки могут "уйти" ниже этих параметров».



Вице-премьер Дмитрий Патрушев накануне в ходе совещания о ситуации в АПК сказал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн т, уже собрано более 93 млн т, включая 70,5 млн т пшеницы. «Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах Юга, Центральной России и Поволжья. Тем не менее Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн т», — отметил Патрушев.



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