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«СовЭкон» снова скорректировал прогноз урожая пшеницы

Валовой сбор может составить 82,5 млн тонн

| Агроинвестор |

Урожайность яровой пшеницы в некоторых регионах Центра и Поволжья меньше, чем ожидалось
Урожайность яровой пшеницы в некоторых регионах Центра и Поволжья меньше, чем ожидалось

Аналитический центр «» в третий раз за август пересмотрел прогноз урожая пшеницы. Согласно новой оценке, валовой сбор может составить 82,5 млн т, тогда как ранее аналитики оценивали его в 83,3 млн т, пишет «Интерфакс». В начале третьей декады августа «» повысил прогноз урожая пшеницы с 82,9 млн т до 83,3 млн т, в начале прошедшего месяца — понизил с 84,7 млн т до 82,9 млн т.

Сейчас уменьшение прогноза в значительной степени обусловлено более низкой, чем ожидалось ранее, урожайностью яровой пшеницы в некоторых регионах Центра и Поволжья, поясняют аналитики. В результате прогноз урожая в Центре скорректирован вниз на 0,4 млн т, в Поволжье — на 0,3 млн т. «Несмотря на эти сокращения, начальная урожайность в Сибири и на Урале подтверждает хорошие перспективы урожая. Несмотря на исторически низкие темпы жатвы из-за дождливой погоды, у аграриев еще есть время завершить уборку», — отмечает «».

Предыдущее повышение прогноза валового сбора пшеницы было связано с ожиданием близкой к рекордной урожайности в Сибири и на Урале, хотя аналитики центра обращали внимание, что влажная погода в этих макрорегионах может осложнить уборку и потенциально снизить качество зерна. На прошлой неделе в Омской области ввели режим ЧС из-за обильных осадков, по информации СМИ региона, шесть районов области до сих пор не приступили к сбору урожая. Также дожди мешают убирать урожай зерновых аграриям Томской области, кроме того, из-за осадков зерно прорастает.

Новую оценку по урожаю зерна в целом «» не озвучил. В прошлый раз аналитики понизили ее со 130,5 млн т до 128,4 млн т из-за уменьшения оценок сбора ячменя и кукурузы. По ячменю прогноз был скорректирован с 19,3 млн т до 18,2 млн т на фоне сокращения посевных площадей и низкой урожайности в южных регионах. Оценка сбора кукурузы была уменьшена с 13,4 млн т до 11,9 млн т из-за крайне неблагоприятных погодных условий на юге страны.

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