Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн тонн Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы с 82,9 млн т до 83,3 млн т, пишет Reuters. Повышение оценки в основном отражает ожидания близкой к рекордной урожайности в Сибири и на Урале, хотя влажная погода в этих макрорегионах может осложнить уборку и потенциально снизить качество зерна, поясняют аналитики центра. Тем не менее, они ожидают, что доля необмолоченных посевов на конец уборочной кампании будет близка к среднему уровню.



Вместе с тем, «СовЭкон» понизил прогноз урожая зерна в целом со 130,5 млн т до 128,4 млн т из-за уменьшения оценок сбора ячменя и кукурузы. Так, по ячменю прогноз скорректирован с 19,3 млн т до 18,2 млн т на фоне сокращения посевных площадей (по данным Росстата, они уменьшились с 7,99 млн га в прошлом году до 6,96 млн га) и низкой урожайности в южных регионах.



Оценка сбора кукурузы снижена с 13,4 млн т до 11,9 млн т из-за крайне неблагоприятных погодных условий на юге страны. Начальная урожайность агрокультуры в Краснодарском крае (3,5 т/га) близка к рекордно низкой. Для сравнения, в прошлом году, согласно Росстату, средняя урожайность кукурузы в Краснодарском крае составила 6 т/га, а в целом по стране она была на уровне 6,9 т/га. «СовЭкон» допускает, что валовой сбор кукурузы может упасть до самого низкого уровня с 2018 года, когда было произведено 11,4 млн т.



В первой декаде августа «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 84,7 млн т до 82,9 млн т. Корректировка была связана с публикацией Росстатом итоговых данных по посевным площадям в этом году: они оказались меньше, чем рассчитывали аналитики. Кроме того, на оценку тогда повлияли и более низкие показатели ожидаемой урожайности.



Между тем, Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, сообщила глава ведомства Оксана Лут, пишет ТАСС. «Вроде непогоду мы прошли, всего 1,1 млн га было чистой гибели. И неплохо шли по урожайности. Но сейчас Урал заливает, там тяжело идет уборка. Там пророст зерна уже есть, небольшой, правда, но тяжело. На юге — засуха. Поэтому пока держим в 132 млн т. Нет оснований менять его ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Пока так стоим», — добавила министр.



К 14 августа, по данным Минсельхоза, сбор зерновых и зернобобовых составлял 73,5 млн т — на 8,2 млн т меньше, чем в это время в 2023 году. В том числе пшеницы было намолочено 59,8 млн т, что на 3,2 млн т меньше показателя годом ранее, ячменя — 8,8 млн т, на 3,4 млн т меньше. Уборка кукурузы на зерно только начиналась, было собрано 7,9 тыс. т. Год назад в середине августа кукурузу еще не убирали.



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