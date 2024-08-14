Маркетплейс «Цена Зерна» планирует начать кредитовать аграриев

Через кооперацию и сотрудничество со всеми цифровыми площадками «Цена Зерна» планирует охватить сегмент 20-30% рынка М. Стулов

Маркетплейс для агротрейдинга «Цена Зерна» в сентябре-октябре планирует начать кредитовать аграриев под озимый сев. «Увы, “короткие” деньги сейчас дорогие, к тому же далеко не все банки хотят и умеют правильно оценивать финансовое состояние небольших фермеров, — пояснил разработчик маркетплейса Павел Конев. — Мы видим здесь нишу для помощи аграриям и дальнейший путь развития платформы».



Сейчас компания ориентируемся на эффективную ставку «ключ плюс 8-12 процентных пунктов», но будет смотреть на рынок и конкурентное окружение, сказал «Агроинвестору» Конев. «Кроме уровня ставки фермеру важно быстрое принятие решения и возможность выплаты процентов вместе с телом кредита после реализации урожая, чтобы не отвлекать деньги из оборота на ежемесячные платежи в посевную, когда их и так не хватает. Если мы сможем быть эффективными в этих вопросах, то мы найдем свою аудиторию», — считает он.



Основная задача площадки — реализация масштабной программы по развитию электронной коммерции. Сейчас основным источником информации о рыночных ценах на пшеницу является Национальная товарная биржа, однако следить за ходом торгов могут только зарегистрированные на бирже компании, а таких не так много. В мобильном приложении «Цена Зерна» любой желающий может следить за ходом всех торговых аукционов в режиме онлайн. «В ближайших планах — дать возможность не только просматривать торги, но и участвовать в них, делая ставки со своего телефона. Наша основная цель — нарастить долю всех дистанционных и цифровых каналов, сделать их не экзотикой, а стандартом рынка», — рассказывает Конев.



Еще одна функция платформы — подписки и пуш-уведомления об изменении цен на ту или иную товарную позицию, а также расчет лучшего ценового предложения от ворот хозяйства. «Аграрий может везти зерно напрямую экспортеру — в Ростов, Новороссийск или на Каспий. А может продать на ближайший элеватор в регионе. Мы даем возможность оценить доход в каждом из вариантов, учитывая цену в разных местах приемки, расстояние до каждого из этих мест и ставку логистики, — поясняет Конев. — Платформа делает автоматический расчет по всем доступным вариантам и сортирует их в порядке выгоды».



Платформа ориентируется на небольших и средних фермеров, которым сложно без дополнительного штата проводить мониторинг рынка и выгодно продать урожай. «На рынке зерновых сейчас очень мало конечных покупателей, которые открыто показывают свои цены закупки. Из-за этого фермеру сложно ориентироваться. Мы поставили цель — собрать в одном месте всех поставщиков с “открытыми” прайс-листами. И если начинали с двух-трех, то сейчас в приложении агрегируются цены 26 закупщиков по 44 товарным позициям», — сравнивает Конев.



Через кооперацию и сотрудничество со всеми цифровыми площадками «Цена Зерна» планирует охватить сегмент 20-30% рынка. Еженедельная активная аудитория с прошлого года выросла в 24 раза и превысила 1,2 тыс. пользователей. Около 60% — сельхозпроизводители, остальная часть аудитории — экспортеры, трейдеры и др. Самой крупной и дорогой сделкой маркетплейса стала продажа 8 тыс. т пшеницы с протеином 14% стоимостью более 155 млн руб.



«В нашей консервативной отрасли очень хорошо работает сарафанное радио. Если ты делаешь полезные для фермера вещи, об этом узнают его соседи и знакомые. И наоборот, если ты, например, не выполняешь свои обязательства, то можешь потерять широкую аудиторию», — отмечает Конев. Также, по его словам, компания потратила достаточно много сил на создание продвинутой базы данных сельхозпроизводителей, агрегируя данные из разных источников. «Поверх нее разработали CRM систему, адаптированную под сельхозтрейдинг. Это очень сильно помогает в привлечении новых поставщиков», — поясняет он.



При этом у проекта нет трудностей с привлечением квалифицированных кадров, говорит Конев. «Слышу от многих, что есть проблемы с привлечением айтишников, что они дорогие и требовательные, сложно найти профессиональных. Расскажу о своем опыте — сильных программистов привлекает интересная работа, сложные задачи и понимание, что они приносят пользу своей деятельностью, видят в ней смысл. В этом плане у нас нет сложностей с привлечением и удержанием сильных сотрудников», — отмечает он.



Платформа зарабатывает на комиссии от конечного покупателя — экспортера или переработчика. «У нас в каждом направлении бизнеса своя модель монетизации. Информационные услуги для фермеров по актуальным ценам конечных покупателей сельхозпродукции, аукционам на бирже и прогнозам движения цен мы даем бесплатно, привлекая аудиторию в приложение. В зернотрейдинге у нас рынок продавца, поэтому мы зарабатываем на комиссии с покупателя, проводя сделки бесплатно для фермеров и поставщиков, — комментирует Конев. — В финансировании мы планируем зарабатывать на продвинутом скоринге, который учитывает все особенности нашей целевой аудитории и их аграрного бизнеса».



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