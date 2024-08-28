Валовой сбор зернобобовых может обновить рекорд

В прошлом году урожай зернобобовых достиг рекордных 5,95 млн тонн, включая 4,7 млн тонн гороха Т. Кулистикова

По данным Росстата, в этом году площадь сева зернобобовых выросла почти на 1 млн га и составила 3,91 млн га. В том числе горох занял 2,22 млн га — на 320 тыс. га больше показателя прошлого года. Эксперты, выступавшие на прошедшем недавно форуме «Зерно Сибири» прогнозируют, что урожай зернобобовых в этом году составит около 6 млн т. В прошлом году, согласно Росстату, валовой сбор достиг рекордных 5,95 млн т, включая 4,7 млн т гороха.



Рост интереса к зернобобовым и особенно к гороху очень логичен и объясним — на фоне открытия импорта гороха Индией в конце прошлого сельхозгода интерес к этой культуре со стороны этой страны был настолько высок, что экспортеры собирали партии буквально по крупицам, а цены на горох доходили до 29 тыс. руб./т в портах, рассказал «Агроинвестору» руководитель Russian Pulses Analytics Сергей Плужников.



«Производители — очень прагматичные люди, которые живут с калькулятором в руке. Они сопоставили два факта. Во-первых, рекордный объем гороха, произведенного в прошлом сезоне, был выкуплен подчистую, причем на качество покупатели особенно не смотрели на фоне резко растущего спроса, — прокомментировал он. — Во-вторых, на рынке теперь как в старые добрые времена присутствует Индия, в прошлом импортер №1 в мире. Плюс, благодаря систематической и плановой работе наших компетентных органов для поставок из России открыт огромный рынок Китая». Кроме того, бобовые — очень хорошее решение для севооборота за счет азотфиксирующей функции, а мнение о том, что агробизнес — это проект на долгие годы, все больше укрепляется в сознании производителей, добавляет Плужников.



За 2023/24 сельхозгод, по данным фитосанитарных сертификатов, из России в Индию было экспортировано 727 тыс. т гороха, отгрузки в эту страну возобновились в декабре 2023 года после трехлетнего перерыва, напоминает Центр оценки качества зерна. При этом Индия сразу вышла на второе место по импорту российского гороха после Китая, закупившего более 1,1 млн т. Также максимальные объемы отгрузок, превышающие показатели прошлых лет, по итогам сезона-2023/24 были у чечевицы (39 тыс. т) и нута, экспорт которого возобновился в октябре 2023-го и составил 5 тыс. т, приводятся в сообщении Центра слова его директора Руслана Хасанова.



После ажиотажного спроса наблюдалась коррекция и охлаждение мирового рынка, продолжает Плужников. «К примеру, если южные производители могли успеть продать горох по 25 тыс. руб./т, то в ЦФО и Сибири быстро отгрузить новый урожай на старте сезона было невозможно», — отмечает он. Если говорить о мировой конъюнктуре, то на наши цены давит несколько факторов. В их числе — восстановление производства гороха в Канаде, достаточное количество стоковых объемов в портах Индии и Китая, которое позволяет этим странам не спешить далее увеличивать запасы или повышать цены. К тому же мировой баланс не выглядит дефицитным на фоне новостей об увеличении площадей под горохом в России и благоприятных большую часть вегетационного периода погодных условий в Канаде.



Хасанов отметил, что основными конкурентами для России на зернобобовом рынке Индии сегодня являются Канада и Турция, которые за 2023 год экспортировали их в страну 92,6 тыс. т и 43 тыс. т соответственно. По его мнению, есть хорошие перспективы для поставок российской чечевицы на индийский рынок: Россия может составить серьезную конкуренцию в этом сегменте Канаде и Австралии, которые активно экспортируют данную культуру в Индию.



В этом году будет невероятно важно держать руку на пульсе рынка, обращает внимание Плужников. «Взлеты и падения цен и спроса — это обычное дело на волатильном рынке бобовых, а раз уж Россия намерена удержать пальму мирового первенства в производстве гороха на планете, нам придется учиться играть с повышенными ставками, иногда за счет творческого подхода к цене», — заключает он.



Между тем, компания «Башкир-Агроинвест», крупнейший сельхозпроизводитель в Башкортостане, в этом году начала прямой экспорт агропродукции именно с поставок гороха в Китай (3,6 тыс. т) и Индию (2,5 тыс. т). «Успешно выйти на международный рынок получилось во многом благодаря тому, что в Республике Башкортостан созданы все необходимые условия для оформления экспортных грузов. Хотя приоритетом для нашей компании остается российский рынок, мы готовы и дальше развивать экспортный потенциал Башкирии. Будем внимательно смотреть на международную конъюнктуру в новом сезоне», — сказал гендиректор компании Александр Малеев. Расчеты в рамках экспортных сделок ведутся в национальных валютах стран-импортеров — юанях и рупиях, уточнил он.



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