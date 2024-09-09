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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт пшеницы в августе обновил рекорд

Внутренние цены остаются стабильными

| Агроинвестор |

В сентябре объем отгрузок может составить 5,3 млн тонн
В сентябре объем отгрузок может составить 5,3 млн тонн

Экспорт пшеницы в августе обновил рекорд и составил 5,6 млн т несмотря на высокую конкуренцию со стороны восточноевропейской пшеницы, сдерживание продаж на экспорт со стороны внутреннего рынка и запрета на ввоз в Казахстан. Предыдущий максимум для этого месяца была зафиксирован в прошлом сезоне (5,4 млн т), сообщили «» в аналитическом центре «». Ранее он оценивал, что объем вывоза в последний месяц лета будет на уровне 5,2 млн т. В целом за первые два месяца сезона-2024/25 экспорт пшеницы достиг 9,4 млн т, что сопоставимо с июлем-августом прошлого года, когда за рубеж было отправлено 9,6 млн т пшеницы. В сентябре объем отгрузок может составить 5,3 млн т против 5,5 млн т в сентябре прошлого года, прогнозируют аналитики.

Крупнейшим покупателем российской пшеницы за первые два месяца сезона стал Египет, куда поставили около 1,4 млн т (1,3 млн т годом ранее), второе место с закупками на уровне 0,68 млн т делят Бангладеш (0,65 млн т в июле-августа 2023-го) и Турция (1,1 млн т). Далее по объемам закупок идут Алжир с 0,49 млн т (0,8 млн т) и Израиль с 0,47 млн т (0,55 млн т). Также аналитики «» обращают внимание на крайне активные поставки во Вьетнам, куда за первые два месяца сезона отгружено почти 246 тыс. т пшеницы — больше, чем за весь прошлый сезон (198 тыс. т).

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при доставке автотранспортом выросли на 450 руб. к предыдущей неделе, до 16,3-16,4 тыс. руб./т без НДС (CPT Новороссийск), однако на малой воде снизились на 200 руб., до 14,3 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 16050 руб./т и 13500 руб./т соответственно, сравнили аналитики «». Цена CPT Новороссийск при доставке по железной дороге составила 17-17,2 тыс. руб./т против 17,3 тыс. руб./т неделей ранее (-150 руб./т).

На Юге цены на пшеницу 4-го класса остались на уровне 14 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — 13,7-13,9 тыс. руб./т, в Поволжье снизились на 100 руб., до 12,5-14 тыс. руб./т. «Внутренний рынок пшеницы сохранял уровень прошлой недели при увеличении количества предложения, а в Центральной России по-прежнему фиксировался высокий уровень спроса со стороны переработчиков», — отметили аналитики «». В Сибири закупочные цены остались на уровне 10-10,5 тыс. руб./т, однако уровень предложения низкий, поскольку массовая уборка не началась из-за дождей, которые продолжают негативно влиять на качественные показатели пшеницы и увеличивают потери. В основном это касается Алтая, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Правительство Новосибирской области приняло решение о введении с 10 сентября режима чрезвычайной ситуации в регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями, значительно затрудняющими ход уборочной кампании. В августе и сентябре в ряде районов области было зафиксировано переувлажнение почвы. Это сказывается не только на сроках уборки, но и на качественных и количественных показателях урожая. Ранее режим ЧС из-за переувлажнения почвы в результате обильных дождей был введен в Томской области. В регионе погибли посевы на площади более 3,5 тыс. га, также отмечается снижение качественных показателей сельхозкультур.

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