«СовЭкон»: потенциал роста внутренних цен на пшеницу ограничен

Производители сдерживают продажи в ожидании более выгодных цен Pixabay

Внутренние цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с конца июля увеличились на 1025 руб., до 13925 руб./т ($154/т), сообщил аналитический центр «СовЭкон», отметив, что это самый высокий показатель с мая 2024 года. Аналитики объясняют рост котировок повышением спроса и ослаблением рубля: в прошлую пятницу курс доллара составлял 91 руб. против 86 руб. в конце июля.



Спрос на пшеницу со стороны экспортеров относительно высокий, хотя в последнюю неделю цены в портах стабилизировались и не изменились относительно уровня неделей ранее, что может говорить о некотором его снижении, отмечают аналитики. С конца июля по середину августа цены в портах прибавили 650 руб. и достигли 16400 руб./т ($181). Спрос на внутреннем рынке остается высоким преимущественно за счет животноводов и комбикормовых заводов. При этом предложение российской пшеницы по-прежнему ограничено: производители сдерживают продажи в ожидании более выгодных цен.



Экспортные котировки российской пшеницы с начала июля остаются около отметки $220/т (FOB). Котировки пшеницы на бирже Matif за тот же период опустились на $26 до $205/т. «С учетом постепенного снижения спроса и ослабления мирового рынка потенциал для дальнейшего роста рублевых цен выглядит ограниченным», — считает «СовЭкон».



Согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно» на 23 августа, пшеница 4-го класса за неделю подорожала на 125 руб., до 14290 руб./т с НДС (EXW). Годом ранее ее цена составляла 12555 руб./т. В долларах цена снизилась на $3,3, до $156/т.



Аналитический центр «Русагротранса» в начале недели сообщал, что экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре опустились на $3,5/т к предыдущей неделе, до $216/т FOB. В глубоководных портах пшеница с протеином 12,5% подешевела на 400 руб. к уровню предыдущей недели, до 16,2-16,3 тыс. руб./т без НДС, на малой воде цены упали на 1 тыс. руб., до 14,8 тыс. руб./т. Внутренний рынок пшеницы ослабевал на Юге под влиянием роста предложения и снижения цен в портах, однако продолжил укрепляться в Центре при поддержке спроса со стороны переработчиков.



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