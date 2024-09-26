Урожай зерна в этом году может снизиться до 124,2 млн тонн

Экспорт пшеницы по итогам сезона может сократиться на 14,5 млн т по сравнению с прошлым годом Pixabay

Урожай зерна в этом году может снизиться до 124,2 млн т, из них пшеницы — 82 млн т. Такой прогноз представил руководитель направления анализа аграрных рынков — директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский на международной конференции Agricom в Астане. По его словам, эти показатели будут самыми низкими с сезона-2021/22, когда было собрано 121,4 млн т зерна, в том числе 76,1 млн т пшеницы. «Из-за майских заморозков и весенней засухи сбор пшеницы ниже среднего за последние пять лет ожидается во всех регионах, кроме Приволжского и Сибирского федеральных округов», — сказал он (цитата по «Финмаркету»).



Согласно прогнозу «Русагротранса», сбор ячменя снизится до 16,8 млн т — это минимум с 2013 года, когда производство составило 15,4 млн т. Урожай кукурузы будет минимальным с сезона-2018/19 (11,8 млн т) и составит 12,4 млн т. Как отметил Павенский, весенняя засуха на Юге и в Центре нанесла урон всем поздним культурам. «Несмотря на рост площади на 30%, производство гороха в этом году снизится до 4,1 млн т с 4,7 млн т в прошлом», — добавил он.



По оценке «Русагротранса», экспорт зерна в июле-сентябре этого года составит около 17,6 млн т, что на 2,3 млн т меньше, чем год назад (19,9 млн т). По итогу текущего сезона отгрузки могут составить 47,6 млн т против 72,8 млн т годом ранее, сообщил Павенский. Он уточнил, что с учетом зернобобовых, экспорт которых оценивается в 3,1 млн т, отгрузки могут достигнуть около 50,7 млн т. Экспорт пшеницы в июле-сентябре прогнозируется на уровне 14,9 млн т, что на 165 тыс. т меньше, чем год назад. По итогу сезона ее отгрузки могут составить 41 млн т против 55,5 млн т годом ранее.



Экспорт ячменя в июле-сентябре «Русагротранс» оценивает в 1,9 млн т, это на 1,6 млн т меньше, чем год назад. Прогноз на весь сельхозгод — 3,35 млн т против 8,98 млн т соответственно. Снизится и экспорт кукурузы. В июле-сентябре он может составить 681 тыс. т, что на 472 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Прогноз экспорта на весь сезон — 2,6 млн т против 7,34 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает производство пшеницы в этом году в 81,8 млн т, всего зерна — 124,5 млн т. При этом урожай кукурузы ожидается ниже 12 млн т, ячменя — 16,8 млн т, сказал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, экспорт всего зерна в текущем сельхозгоду пока оценивается в 53 млн т, в том числе пшеницы — в 44 млн т, но, вероятно, ИКАР снизит оценки вывоза. Аналитическая компания «ПроЗерно» также снизила свои прогнозы. Так, урожай всего зерна оценивается в 123,6 млн т (предыдущий прогноз — 126 млн т, без учета новых регионов), из них пшеницы — 81,6 млн т (82,8 млн т), ячменя — 16,8 млн т и самый глубокий провал в этом сезоне покажет кукуруза — 11,9 млн т, говорит гендиректор компании Владимир Петриченко.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее оценивал урожай зерна в 124,4 млн т, из них пшеницы — 82,9 млн т. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут на прошлой неделе говорил «Агроинвестору», что оценивает урожай зерна (в весе после доработки, включая новые регионы) в 128-129 млн т, из них пшеницы — 82 млн т. «Считать зерно надо не в полях, а именно в закромах — когда оно собрано и уже появляются официальные данные Росстата», — добавлял он.



По прогнозу «СовЭкона», урожай кукурузы в этом году составит 11,9 млн т — на 29,5% меньше, чем в 2023-м, что может стать худшим результатом с 2018 года. Основная причина — засушливая погода в регионах Юга и Центра страны. Впрочем, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в падении производства кукурузы нет ничего критичного. «Кукуруза — не основная наша культура. Снижение ее валового сбора повлияет в первую очередь на потенциал экспорта. Внутренние же потребности в этой зерновой в любом случае будут закрыты», — отмечал он. Союз прогнозировал урожай кукурузы на уровне чуть более 13 млн т.



Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур в России по итогам 2024 года, несмотря на тяжелые погодные условия, обеспечит внутренний рынок и позволит сохранить значительный экспортный потенциал, сказала накануне министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. Минсельхоз пока сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, однако до конца недели ждет от регионов итоговые оценки ожидаемого урожая зерна для корректировки прогнозного показателя по его сбору в целом по стране. По данным на 23 сентября было убрано 78% площади зерновых, намолочено 105,9 млн т зерна, в том числе 77,7 млн т пшеницы.



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