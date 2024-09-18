«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России

Из-за сухой погоды в Центре и экстремальной жары в Поволжье прогнозы для этих регионов были снижены М. Стулов

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз производства пшеницы в России в этом году на 400 тыс. т, до 82,9 млн т. Пересмотр прогноза отражает высокую урожайность в азиатской части страны, пишет «Финмаркет». Так, оценка сбора в Сибири выросла до рекордных 11,3 млн т (плюс 1,3 млн т к предыдущему прогнозу). На Урале сбор пшеницы, как ожидается, достигнет 4,3 млн т, что на 200 тыс. т выше предыдущей оценки. «Рост производства в Сибири и на Урале частично компенсирует спад в Центральном и Поволжском регионах. Из-за сухой погоды в Центре и экстремальной жары в Поволжье прогнозы для этих регионов были снижены на 0,4 млн т, до 16,9 млн т и на 0,8 млн т, до 17 млн т соответственно», — говорится в сообщении (цитата по «Финмаркету»). В большинстве регионов России в ближайшие дни ожидается сухая погода, что будет способствовать уборочной кампании в Азиатской части страны, отмечают аналитики «СовЭкона».



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пока сохраняет свою оценку производства пшеницы — 82,2 млн т (без учета новых регионов). По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, как правило, зерно убирается со всех посевных площадей, кроме списанных из-за введения там режима ЧС. В этом году, продолжает он, к списанию довольно серьезные площади в Омской области и, скорее всего, в Алтайском и Красноярском краях и Новосибирской области. «По качеству ситуация сложная: в регионах западной Сибири, как мы говорим, до “великих дождей”, удалось убрать 20-30% пшеницы. Это в основном нормальная продовольственная пшеница 3-го и 4-го классов. Все, что убирается сейчас, после дождей, вызывает серьезные опасения: <...> в общем там резко возросла доля фуража и даже пшеницы, которая по своим качественным характеристикам ниже фуражных кондиций», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что сейчас не стоит давать поспешных оценок. «Все слишком сложно и не вполне внятно», — добавляет он. Так, объясняет эксперт, действительно есть информация о росте урожайности в азиатской части страны, но сейчас там, скорее всего, зерно влажное из-за дождей. «На Юге, в Центре и Поволжье, судя по отчетам Россельхознадзора, все неплохо. Но на Алтае, и, я думаю, эти данные можно экстраполировать на другие регионы Сибири, две недели назад было 80% пшеницы 3-го класса, сейчас — меньше 70%. Идет информация, что очень много проростов на зерне (из-за влажности)», — сказал «Агроинвестору» Корбут. Кроме того, продолжает он, в Сибири в любое время могут начаться заморозки и снег. «Считать зерно надо не в полях, а именно в закромах — когда оно собрано и уже появляются официальные данные Росстата», — уверен он. По оценкам эксперта, урожай зерна (в весе после доработки, включая новые регионы) в этом году составит 128-129 млн т, из них пшеницы — 82 млн т.



На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что аналитическая компания «ПроЗерно» по итогам августа понизила прогноз урожая зерна в России сразу на 2 млн т до 126 млн т без учета новых регионов. По словам гендиректора компании Владимира Петриченко, причин для такой корректировки несколько. Прежде всего — сокращение на 3,7%, до 46,13 млн га, посевных площадей: посевы зерновых стали минимальными с 2014 года. К тому же урожайность в этом году будет на 9,7% ниже прошлогодней — в среднем 27,3 ц/га против 30,3 ц/га год назад. Прогноз снижен в основном из-за кукурузы, ее урожай может составить 12,4 млн т, хотя в июле «ПроЗерно» оценивало потенциал сбора на уровне 14,74 млн т. Вместе с тем оценка валового сбора пшеницы незначительно повышена — с 82,55 млн т до 82,8 млн т. Минсельхоз США в сентябрьском обзоре оставлял без изменений прогноз урожая пшеницы в России на уровне 83 млн т, в том числе 57,5 млн т озимой и 25,5 млн т яровой (без учета Крыма и новых регионов).



По данным Минсельхоза на 18 сентября, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 102 млн т, что почти на 8 млн т меньше, чем на аналогичную дату 2023 года. «Понятно, что погодные условия в этом году собрали все (неблагоприятные явления), что могли», — сказал статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, зерновые культуры убраны с 75% площадей. Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее сообщал, что прогноз урожая зерна в России в текущем году на уровне 132 млн т остается неизменным.



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