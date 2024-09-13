разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз США снова не стал менять прогнозы урожая и экспорта российской пшеницы

Оценка по фуражному зерну понижена

| Агроинвестор |

К 11 сентября было более 97 млн тонн зерна
К 11 сентября было более 97 млн тонн зерна

в сентябрьском обзоре снова сохранил без изменений прогноз урожая пшеницы в России на уровне 83 млн т, в том числе 57,5 млн т озимой и 25,5 млн т яровой (без учета Крыма и новых регионов). Оценка экспортного потенциала агрокультуры также не изменилась — 48 млн т. Прогноз вывоза со стороны ближайшего конкурента — ЕС — понижен с 34 млн т до 31,5 млн т.

Прогноз валового сбора фуражного зерна в России уменьшен с 37,4 млн т до 36,8 млн т, его экспорта — с 8,48 млн т до 8,1 млн т. В том числе урожай кукурузы, по оценке американских аналитиков, может составить 13,5 млн т, тогда как в августе они прогнозировали его на уровне 14,1 млн т. Экспорт агрокультуры может составить 3,8 млн т (4,2 млн т в августовском обзоре). Прогнозы по сбору и экспорту ячменя не изменились — 18,3 млн т и 4 млн т. Оценки по производству ржи и овса также остались прежними — 1,35 млн т и 3,25 млн т соответственно. Прогноз вывоза овса повышен с 250 тыс. т до 275 тыс. т, ржи — понижен со 149 тыс. т до 124 тыс. т.

К 11 сентября зерновые культуры в России были обмолочены с 33 млн га — около 70% площади сева, собрано более 97 млн т, включая 72 млн т пшеницы, рассказывала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе совещания президента Владимир Путина с правительством. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит «достаточно напряженно», отмечала она, из-за дождя по темпам уборки отстают регионы Поволжья и Урала, снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. Несмотря на все сложности, сохраняет прогноз производства зерновых по итогам года на уровне 132 млн т. Также с учетом переходящих остатков агроведомство по-прежнему оценивает экспорт зерна в сезоне-2024/25 на уровне 60 млн т.

() ранее понизил прогноз сбора пшеницы на 1,6 млн т, до 82,2 млн т, ячменя — на 0,4 млн т, до 16,8 млн т, кукурузы — на 1,1 млн т, до 12 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 125 млн т — на 3,5 млн т меньше, чем оценивалось ранее. Прогноз экспорта зерна был уменьшен на 2 млн т, до 53 млн т, в том числе пшеницы — на 0,5 млн т, до 44 млн т. Аналитическая компания «» на прошлой неделе понизила прогноз урожая зерна на 2 млн т, до 126 млн т без учета новых регионов. В том числе оценка по сбору пшеницы была повышена с 82,55 млн т до 82,8 млн т, по кукурузе — уменьшена с 14,74 млн т до 12,4 млн т, по ячменю — с 17,5 млн т до 17,15 млн т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства