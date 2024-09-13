Минсельхоз США снова не стал менять прогнозы урожая и экспорта российской пшеницы

К 11 сентября было более 97 млн тонн зерна Е. Разумный

Минсельхоз США в сентябрьском обзоре снова сохранил без изменений прогноз урожая пшеницы в России на уровне 83 млн т, в том числе 57,5 млн т озимой и 25,5 млн т яровой (без учета Крыма и новых регионов). Оценка экспортного потенциала агрокультуры также не изменилась — 48 млн т. Прогноз вывоза со стороны ближайшего конкурента — ЕС — понижен с 34 млн т до 31,5 млн т.



Прогноз валового сбора фуражного зерна в России уменьшен с 37,4 млн т до 36,8 млн т, его экспорта — с 8,48 млн т до 8,1 млн т. В том числе урожай кукурузы, по оценке американских аналитиков, может составить 13,5 млн т, тогда как в августе они прогнозировали его на уровне 14,1 млн т. Экспорт агрокультуры может составить 3,8 млн т (4,2 млн т в августовском обзоре). Прогнозы по сбору и экспорту ячменя не изменились — 18,3 млн т и 4 млн т. Оценки по производству ржи и овса также остались прежними — 1,35 млн т и 3,25 млн т соответственно. Прогноз вывоза овса повышен с 250 тыс. т до 275 тыс. т, ржи — понижен со 149 тыс. т до 124 тыс. т.



К 11 сентября зерновые культуры в России были обмолочены с 33 млн га — около 70% площади сева, собрано более 97 млн т, включая 72 млн т пшеницы, рассказывала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе совещания президента Владимир Путина с правительством. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит «достаточно напряженно», отмечала она, из-за дождя по темпам уборки отстают регионы Поволжья и Урала, снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. Несмотря на все сложности, Минсельхоз сохраняет прогноз производства зерновых по итогам года на уровне 132 млн т. Также с учетом переходящих остатков агроведомство по-прежнему оценивает экспорт зерна в сезоне-2024/25 на уровне 60 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее понизил прогноз сбора пшеницы на 1,6 млн т, до 82,2 млн т, ячменя — на 0,4 млн т, до 16,8 млн т, кукурузы — на 1,1 млн т, до 12 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 125 млн т — на 3,5 млн т меньше, чем оценивалось ранее. Прогноз экспорта зерна был уменьшен на 2 млн т, до 53 млн т, в том числе пшеницы — на 0,5 млн т, до 44 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» на прошлой неделе понизила прогноз урожая зерна на 2 млн т, до 126 млн т без учета новых регионов. В том числе оценка по сбору пшеницы была повышена с 82,55 млн т до 82,8 млн т, по кукурузе — уменьшена с 14,74 млн т до 12,4 млн т, по ячменю — с 17,5 млн т до 17,15 млн т.



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