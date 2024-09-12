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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Урожай зерна достиг 97 млн тонн

Минсельхоз сохраняет прогноз валового сбора на уровне 132 млн тонн

| Агроинвестор |

Зерновые культуры обмолочены на площади 33 млн гектаров
Зерновые культуры обмолочены на площади 33 млн гектаров

Зерновые культуры обмолочены с 33 млн га — около 70% площади сева, собрано более 97 млн т, включая 72 млн т пшеницы. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала в ходе совещания президента Владимир Путина с правительством. Качество зерна гораздо лучше, чем в прошлом году, отметила она, при этом из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит «достаточно напряженно». «Отстают из-за дождя по темпам регионы Поволжья и Урала, снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи», — пояснила Лут.

Несмотря на все сложности, сохраняет прогноз производства зерновых по итогам года на уровне 132 млн т, также ведомство ожидает хороших результатов по масличным, сахарной свекле, овощам и картофелю. «Кроме того, с учетом последних данных из регионов Юга и Северного Кавказа, мы обновили прогноз по урожаю плодов и ягод и рассчитываем, что наши садоводы соберут около 1,7 млн т плодов, в том числе 1,6 млн т яблок. Это результаты выше средних многолетних значений за последние пять лет», — сообщила Лут, добавив, что в целом урожай основных сельхозкультур в этом году позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки. С учетом переходящих остатков по-прежнему оценивает экспорт зерна в сезоне-2024/25 на уровне 60 млн т.

Сев озимых под урожай 2025 года начался почти во всех федеральных округах, засеяно примерно 5,5 млн га. «В центральных регионах озимый сев осложняется низким количеством влаги в почве, тем не менее мы, по нашим планам, считаем, что общая площадь под озимые составит около 20 млн га, что соответствует уровню прошлого года», — сказала глава агроведомства, подчеркнув, что самое пристальное внимание уделяется обеспеченности сельхозпроизводителей основными ресурсами. Так, к севу подготовлено около 80% семян от необходимого объема, закупка минеральных удобрений идет штатно, согласно плану, утвержденному с Минпромторгом. Также совместно с Минэнерго агроведомство продолжает в ежедневном режиме следить за динамикой цен и обеспечением сельхозпроизводителей топливом.

Отраслевые аналитики ранее скорректировали свои прогнозы урожая. Так, () понизил прогноз сбора пшеницы на 1,6 млн т, до 82,2 млн т, ячменя — на 0,4 млн т, до 16,8 млн т, кукурузы — на 1,1 млн т, до 12 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 125 млн т — на 3,5 млн тонн меньше, чем оценивалось ранее. Ключевыми факторами, которые повлияли на изменение оценок урожая, стали дожди в Поволжье, на Урале и в Сибири, а также засуха на Юге. Оценку экспортного потенциала по пшенице в сезоне-2024/25 понизил на 0,5 млн т, до 44 млн т, по всему зерну — на 2 млн т, до 53 млн т.

Аналитическая компания «» на прошлой неделе понизила прогноз урожая зерна на 2 млн т, до 126 млн т без учета новых регионов. Прогноз был скорректирован в основном из-за кукурузы, ее урожай может составить 12,4 млн т (предыдущая оценка -14,74 млн т). Прогноз сбора ячменя был уменьшена с 17,5 млн т до 17,15 млн т, пшеницы — повышен с 82,55 млн т до 82,8 млн т.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе итоговой коллегии Минсельхоза сообщил, что из-за боевых действий в регионе не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тыс. га. Как следствие — валовой сбор зерна снизится на 1,5 млн т относительно 2023-го, до 4 млн т. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на коллегии рассказал, что весенние заморозки, которые затронули около 1 млн га посевов, а затем летняя засуха привели к недобору 30% урожая зерна в регионе, валовой сбор может составить 11,5 млн т (16,2 млн т в 2023-м, согласно Росстату).

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