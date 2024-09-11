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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Ущерб АПК Курской области от военных действий превышает 85 млрд рублей

В приграничных районах пострадали 94 предприятия

| Агроинвестор |

Посевы на 160 тысяч гектаров не удастся убрать
Посевы на 160 тысяч гектаров не удастся убрать

Предварительная сумма ущерба сельхозпредприятий в Курской области из-за военных действий оценивается в 85 млрд руб. Об этом врио губернатора региона (победивший на прошедших выборах) Алексей Смирнов сообщил в ходе итоговой коллегии Минсельхоза. В этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия — заморозки и засуху, — были приняты исчерпывающие меры по увеличению производства сельхозпродукции, однако введенный в августе режим КТО значительно повлиял на экономику региона и АПК, рассказал он.

«По предварительной информации, в восьми приграничных районах пострадало 94 предприятия, прогнозная сумма ущерба — десяти миллиардов рублей, и она увеличивается, — отметил Смирнов. — В отрасли растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тыс. га. Как следствие — снижение валового сбора зерна на 1,5 млн т, масличных культур на 500 тыс. т, сахарной свеклы — на 700 тыс. т». Согласно его презентации, в этом году урожай зерна в регионе может составить 4 млн т против 5,5 млн т в 2023-м, масличных — 900 тыс. т (1,4 млн т), сахарной свеклы — 4,5 млн т (5,2 млн т). Выпуск сахара может снизиться на 25 тыс. т, до 500 тыс. т. Врио губернатора также добавил, что техника, принадлежащая предприятиям в приграничных районах, повреждена или вывезена за пределы России, а на складах осталось более 300 тыс. т зерна.

Также существенно пострадал животноводческий комплекс. Подтвержден факт гибели 352 тыс. голов скота, в том числе более 300 тыс. свиней, 26 тыс. голов КРС, привел данные Смирнов. «Это влечет за собой снижение валового производства мяса до конца года на 85 тыс. т, молока — на 71 тыс. т», — уточнил он. Объем производства мяса в Курской области в этом году может составить 605 тыс. т, молока — 394 тыс. т, говорится в презентации. В целом объем производства сельхозпродукции, оценочно, сократится на 95 млрд руб., до 419 млрд руб. Региональный бюджет недополучит 1,4 млрд руб.

По словам Смирнова, к оценке ущерба уже подключились Росреестр, , Центробанк, ряд министерств и ведомств. В ходе выступления он попросил рассмотреть возможность также включить в эту работу сотрудников Минсельхоза. Кроме того, глава региона сказал, что в текущих условиях необходимо поддержать предприятия: пролонгировать льготные кредиты или списать их производителям, деятельность которых невозможно восстановить. Необходимо предоставить им налоговые льготы, компенсировать заработную плату сотрудникам предприятий, которые вынужден были объявить простой, компенсировать понесенный ущерб, а также освободить регион от штрафных санкций за недостижение результатов, предусмотренных соглашениями. Важна и приоритетность участия области в программах и нацпроектах федеральных ведомств по развитию территорий. Несмотря на все сложности, в регионе есть потенциал для развития, привлечь новые инвестиции позволило бы признание всей территории области свободной экономической зоной, добавил Смирнов.

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